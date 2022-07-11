العالم اليوم - يوفنتوس يعلن عودة بوغبا.. وتضحية مادية كبيرة "للابن الضال"

انتم الان تتابعون خبر يوفنتوس يعلن عودة بوغبا.. وتضحية مادية كبيرة "للابن الضال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 12:21 مساءً - أعلن يوفنتوس عملاق الدوري الإيطالي عودة الفرنسي بول بوغبا إلى صفوفه في انتقال مجاني، قادما من مانشستر يونايتد الاثنين.

ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده الشهر الماضي وسيلعب مجددا مع يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه 4 مواسم ناجحة ومليئة بالألقاب خلال الفترة 2012-2016.

ووقع بوغبا مع "السيدة العجوز" لثلاثة مواسم، مع قابلية التجديد موسم إضافي إذا رغب في ذلك، ولكنه اضطر لتخيض راتبه بشكل كبير.

ووفقا لمصادر إيطالية، سيتقاضى بوغبا راتب 8 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس، وهي أقل من نصف راتبه السابق في مانشستر يونايتد.

وكان بوغبا يتقاضى 17 مليون يورو سنويا مع مانشستر يونايتد، لكنه اضطر لتخفيض راتبه الضخم، مع كبره في السن وانخفاض مستواه.