العالم اليوم - حرب أوكرانيا.. قتلى في خاركيف واستعادة مدينة بالجنوب

انتم الان تتابعون خبر حرب أوكرانيا.. قتلى في خاركيف واستعادة مدينة بالجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 12:21 مساءً - قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، الاثنين، من جراء قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي البلاد، كما قالت كييف، في وقت أعلن جيشها استعادة مدينة في مقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد، في إطار هجوم مضاد.

وقال الحاكم المحلي في خاركيف إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 28 شخصا آخرين اليوم، في قصف روسي للمدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، وفق "رويترز"

وذكر مسؤول من مكتب الرئيس أن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني ذكرت في يوم سابق الاثنين أن روسيا فتحت نيران المدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، كما قصفت مدنا في الشرق.

وتنفي روسيا، التي أطلقت حربا على أوكرانيا في 24 فبراير الماصي، استهداف المدنيين.

وفي سياق ذي صلة، قال الجيش الأوكراني إنه استعاد بلدة ايفانيفكا في إطار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى من الحملة العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

لكن كييف أعربت في الأيام الأخيرة عن عزمها استعادة المنطقة، داعية السكان إلى ضرورة المغادرة.