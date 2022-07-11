حكومة ألمانيا تتعهد بمنع انقسام المجتمع بسبب نقص الغاز

جدة - نرمين السيد - وبعد لقاء نظيرها اليابانى، يوشيماسا هاياشى، فى طوكيو، اليوم الإثنين، قالت بيربوك: "إذا انخفضت إمدادات الطاقة، وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل".

وحسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية فى ألمانيا، رفضت بيربوك مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة من التحالف المسيحى المعارض بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث تعمل لفترة أطول.

كما انتقدت الوزيرة الألمانية روسيا، قائلة إنه "لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، ليس فقط فى الحرب ضد أوكرانيا، بل أيضا للامتثال للقواعد فى إمدادات الطاقة"، وتابعت: "لذلك يجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة".

وتتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا اعتبارا من اليوم الإثنين، وذلك لمدة 10 أيام لصيانة مقررة فى خط أنابيب "نورد ستريم 1" أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعى إلى ألمانيا. فيما يتخوف المسؤولون فى ألمانيا بشدة من توقف الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.