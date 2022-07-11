سريلانكا تعلن موعد استقالة الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه، أبلغ رئيس الوزراء، رانيل فيكريمسينجى، بأنه سيستقيل كما أعلن فى السابق.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان السريلانكى فى وقت سابق، إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمى للرئيس.
وبقى متظاهرون فى المقر الرسمى للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحى الزعيمين رسميا.
من جهته، نشر الجيش جنوده فى أنحاء المدينة، ودعا رئيس أركان الدفاع، شافيندرا سيلفا، إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام.
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