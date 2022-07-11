عاجل- تصريح صادم من شركة «إينى» بشأن إمدادات الغاز الروسى لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وكانت أسعار الطاقة قد ارتفعت بالفعل خلال الشهور الماضية عندما رفعت الاقتصادات الرائدة قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، لكن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أضافت قدرًا إضافيًا من الصعوبات، مع سعى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا إلى عزل روسيا اقتصاديًا.
وقال المحللون - فى بنك "جيه بى مورجان تشيس" الاستثمارى الأمريكى- إن روسيا يمكن أن تتسبب أيضًا فى زيادات "تصل عنان السماء" فى أسعار النفط إذا استخدمت مزيد من خفض الإنتاج كأداة للرد على الجهود التى تبذلها مجموعة الدول السبع الكبرى لوضع حد للأسعار.
وذكر محللون، أن الأسعار يمكن أن تتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 380 دولارًا للبرميل إذا خفضت روسيا الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا.
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