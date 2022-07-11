الحرم المكى يستقبل الحجاج لأداء طواف الوداع

جدة - نرمين السيد - ويشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق فى اليوم الثانى من أيام التشريق من مشعر منى، فى حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة استعدت لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خطط بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة فى بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط، وتيسيرا لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.

وأضافت الوكالة أن هذه الجهود والخدمات المقدمة تأتى انطلاقا من حرص واهتمام القيادة لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.