روسيا تعيد تمديد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمى: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا فى جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو 2022".
وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادى.
وتم إدخال حظر على الطيران فى عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا فى 24 فبراير الماضى، أى بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.
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