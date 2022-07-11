العالم اليوم - "تطور كبير" في مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة

انتم الان تتابعون خبر "تطور كبير" في مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 11:23 صباحاً - وصل الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتهي عقده في 30 يونيو مع برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، إلى كتالونيا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي لمدة عامين، حسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ووصل ديمبيلي، الأحد، إلى مطار "إل برات" في برشلونة قادماً على متن طائرة خاصة، للاجتماع بالمعنيين ووضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد.

وبعد شهرين من المفاوضات اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي ببقاء بطل مونديال 2018 في صفوف الـ "بلاوغرانا" بصفقة جديدة لمدة عامين، على أن يتم الإعلان رسمياً عن التوقيع في الأيام المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق بعد 4 اجتماعات بين فريق اللاعب الدولي (27 مباراة دولية، 4 أهداف) المكلّف بالمفاوضات والنادي للوصول إلى أفضل الشروط المادية، علماً بأن النادي يأمل في أن ينضم الفرنسي إلى صفوفه في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة التي تبدأ في 19 الشهر الحالي.

وفي وقت اجمعت العديد من وسائل الإعلام على مدة العقد، إلا أن التكهنات تدور حول تفاصيل الراتب والمكافآت، حيث وبرغبة من الرئيس خوان لابورتا يأمل من ديمبيلي أن يساهم في خفض راتبه أسوة بجميع اللاعبين نظراً للضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وأشارت وسائل إعلام كتالونية أن راتب ديميبلي سينخفض بنسبة 40 بالمئة، إضافة إلى عدم تضمنه مكافآت مالية، في حين خالفت "ليكيب" هذه المعلومات معتبرة أن العقد ينص على علاوة تتعلق بأداء لاعب رين السابق داخل المستطيل الأخضر وخوضه للمباريات، ما يسمح له بزيادة راتبه الأساسي بشكل كبير.

واستخدم المدرب تشافي هرنانديز كل نفوذه لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر اللحظات توتراً، لإبقاء أفضل ممرّر في "لا ليغا" في الموسم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في كتالونيا.