العالم اليوم - نجوى كرم: لهذا السبب أتواجد بشكل دائم على وسائل التواصل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 11:23 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن سعادتها الشديدة بردود فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "حلوة الدني"، التي طرحتها مؤخرا وحققت بها نجاحا كبيرا.

وقالت نجوى كرم، خلال حديثها مع موقع "دوت الخليج": "الأغنية كانت مني ولكن هي لكل الناس.. وردة فعل الجمهور الإيجابية كانت بسبب أنني غنيت الأغنية من قلبي".

وتابعت: "تجربتي في الأغنية كانت مختلفة وجديدة عن كل ما قدمته من قبل، لأنني كنت حريصة على أن الأغنية تكون مختلفة في طرحها كأغنية فيها فرحة وفيها أمل بدون ما نشعر.. الإيقاع مختلف ومميز وكذلك أيضاً التوزيع.. فظهرت الأغنية مختلفة وجديدة ولكن بها بعض الأشياء مني شخصياً".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "حرصت على استخدام الفساتين القديمة والجديدة في فيديو كليب "حلو الدني"، كلمحة بسيطة عن البدايات وصولاً إلى اليوم بالتطور والمعاصرة.. حيث إن الفستان يكون في ذاكرة الناس بشكل كبير.. فكان الهدف من ذلك اللمحة هو توضيح بداياتي وصولاً لليوم مع التطور والتكنولوجيا".

وعن الرسالة الهادفة التي يجب أن تكون وراء كل أغنية، قالت كرم: "لابد أن تكون الأغنية بها كلمات ولحن وأداء جيد.. وتكون هادفة بقضية أو برسالة معينة أو تنقلنا إلى حالة مختلفة".

وكشفت عن رأيها بشأن مقياس نجاح الأغنية بالقول: "نسب مشاهدات الأغنية هي دليل قوي على نجاح الأغنية، ولابد أن تكون النسب طبيعية وحقيقية وغير مفتعلة".

وتابعت نجوى كرم: "ولابد على الفنان أن يواكب معظم الأجيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها هي الوسيلة التي تنقلنا إلى الجمهور.. لذلك أنا متفاعلة بشكل دائم مع جمهوري عبر السوشيال ميديا، ولكن بأمور فنية أو اجتماعية.. فأنا لا استهلك وجودي لمجرد لفت النظر".

وختمت حديثها مع "دوت الخليج"، قائلة إن "الوصول إلى العالمية يتطلب لغة، لأن العرب يستطيعون أن يصلوا إلى العالمية مرئياً فقط بأعمال جميلة وأن العمل يكون ملفت.. أما اللغة العربية فهي صعبة، والغرب يتفوقوا علينا بذلك بسبب تعدد لغاتهم".