«الحج.. سلسلة نجاحات».. إشادات بنجاح استقبال السعودية لضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "الحج.. سلسلة نجاحات" - أن السعودية تواصل مسيرتها التنموية ونهضتها التطويرية على مختلف الصعد، ودون أن تؤثر عليها أى عقبات، وفى تسهيل أداء فريضة الحج تحديدًا، حققت على مدار عقود طويلة سلسلة نجاحات، وفى جميع الظروف ومع مختلف المعطيات كان الحرص على نجاح موسم الحج هدفاً عملياً يرسم على أرض الواقع، تقف على تنفيذه القيادة حضوراً ومتابعة وإشرافًا.
وأشارت إلى أن نجاح السعودية المتواصل فى إخراج موسم الحج بسلام وأمان كان أمراً غير مستغرب، وفق رصيد المملكة التراكمى من الخبرات فى إدارة الحج وخروجه على أفضل وجه، وهو إنجاز كبير ومتوقع وفق قدراتها ودرايتها الواسعة للتعامل مع حشود ضيوف الرحمن، وفى ظل عودة الحج برقم اقترب من المليون حاج لهذا العام، عقب عامين تأثر فيهما الموسم بجائحة كورونا العالمية.
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