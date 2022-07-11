جنوب إفريقيا تسجل ثالث إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الصحية، فأن الإصابة تعود لسائح سويسرى، مشيرة إلى أن الحالة قد تم تأكيدها من قبل المعهد الوطنى للأمراض المعدية.

ويعد جدرى القردة مرضا فيروسيًا نادرًا حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة، إذ أظهرت دراسة جديدة أن المظهر الخارجى فى حالات الإصابة الأخيرة، يختلف عما كان عليه في الأيام الماضية، حيث يكون التعب والحمى أقل شيوعًا والآفات الجلدية التناسلية أكثر انتشارًا.