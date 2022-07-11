جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات فى البرتغال أسفرت عن إصابة 29 شخصا، كما احتاج 12 من عناصر الإطفاء و17 مدنيا، إلى مساعدة طبية لعلاج الإصابات الطفيفة التى سببتها الحرائق.
وأفاد التلفزيون البرتغالى الرسمى ووسائل إعلام محلية أخرى، أن الحماية المدنية البرتغالية كشفت عن أن أكثر من 3 آلاف رجل إطفاء شاركوا فى مكافحة الحرائق النشطة.
ومن جانبه، قام الاتحاد الأوروبى بتنشيط برنامج الأسطول الجوى للمساعدة فى مكافحة الحرائق، الذى يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.
وفى السياق ذاته، سارعت إسبانيا إلى الاستجابة بتجهيز طائرتى إطفاء لإرسالهما إلى جارتها فى شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لمفوض الأزمات فى الاتحاد الأوروبى يانيز لينارتشيتش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهود إطفاء حرائق الغابات فى البرتغال.. عشرات الطائرات والمصابين (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.