جهود إطفاء حرائق الغابات فى البرتغال.. عشرات الطائرات والمصابين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات فى البرتغال أسفرت عن إصابة 29 شخصا، كما احتاج 12 من عناصر الإطفاء و17 مدنيا، إلى مساعدة طبية لعلاج الإصابات الطفيفة التى سببتها الحرائق.

وأفاد التلفزيون البرتغالى الرسمى ووسائل إعلام محلية أخرى، أن الحماية المدنية البرتغالية كشفت عن أن أكثر من 3 آلاف رجل إطفاء شاركوا فى مكافحة الحرائق النشطة.

ومن جانبه، قام الاتحاد الأوروبى بتنشيط برنامج الأسطول الجوى للمساعدة فى مكافحة الحرائق، الذى يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.

وفى السياق ذاته، سارعت إسبانيا إلى الاستجابة بتجهيز طائرتى إطفاء لإرسالهما إلى جارتها فى شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لمفوض الأزمات فى الاتحاد الأوروبى يانيز لينارتشيتش.