زيلينسكى يكشف آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلنسكى- إن الجيش الأوكرانى يتعامل مع هذه الهجمات فى مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أنه لايزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لزيادة الخسائر الروسية للتوقف عن عمليتها العسكرية.

يذكر أن الجيش الأوكرانى، أعلن أمس، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 37 ألفا و300 منذ بداية التدخل العسكرى فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 10 يوليو.