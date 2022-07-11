نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة للمحتاجين ارسال طلب لمؤسسة زايد الخيرية مساعدات مالية وعلاجية لمواطني الامارات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم كيفية وطريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، حيث تعتبر مؤسسة زايد الخيرية هي أكبر وأشهر المؤسسات الخيرية التي تم تأسيسها منذ مدة طويلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من قبّل عائلة زايد آل نهيان الإماراتية، وتم إنشاء مؤسسة زايد الخيرية في عام 1992م والتي تم إنشاءها بأمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- حتى تتم مساعدة جميع الأسر الإماراتية الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدة مادية للعيش في راحة في ظل وطنهم الحبيب. طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية ادخل أولًا على رابط موقع مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية الخاص بها. www.zayedchf.gov.ae

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية للموقع.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بك ورقم الهاتف المحمول في حالة أنه ليس لديك حساب خاص على الموقع.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وسيتم عرض أمامك كافة الخدمات المتوفرة على الموقع.

اختر الخدمة أو المساعدة التي تريد الحصول عليها وهي “خدمة مساعدة مالية” ومتوفرة ضمن الخيارات على الموقع.

يتم مطالبتك بكتابة كل البيانات الخاصة بك من اسمك رباعيًا وكلمة السر المناسبة ورقم الهوية الوطنية الشخصية وعنوان بريد إلكتروني خاص بك ويجب أن يكون فعّال.

اشرح الحالة المادية التي اضطرتك للجوء إلى المؤسسة لطلب المساعدة المادية وبعدها سيتم فحص ومراجعة طلبك ومدى استحقاقك للمساعدة من المؤسسة.

في حالة أنه تم قبول طلبك يتم إرسال رسالة لك على عنوان بريدك الإلكتروني أو التواصل معك من خلال هاتفك المحمول. المساعدات المقدمة من مؤسسة زايد الخيرية تعمل المؤسسة على توفير كافة المساعدات المادية للأشخاص التي تحتاج فعلًا إلى المساعدة.

كما تقوم بسداد بعض القروض والديون المستحقة التي يعجز بعض الأشخاص عن سدادها وتقديم ما يثبت ذلك.

كل المساعدات التي تعمل على مساعدة المحتاجين للحصول على سكن خاص بهم أو إعادة ترميم مسكنهم الحالي.

المساعدات التي يتم تقديمها من المؤسسة لا تقتصر على الإماراتيين فقط وإنما يمكن مساعدة المواطنين الأجانب المقيمين داخل الدولة.

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