الصين تتحدى العالم فى ملف تايوان

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص قضية تايوان، قال وزير خارجية الصين، إنه لا توجد قوة أو دولة يمكنها فصل تايوان عن بلاده، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.