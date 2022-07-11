غلق «السيل الشمالى1».. روسيا تفاقم أزمة الغاز فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف فى السوق الأوروبية من أن يؤدى ذلك إلى تفاقم نقص الغاز فى أوروبا.
وأفادت تقارير سابقة بأنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التى تتدفق عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة فى أسعار "الوقود الأزرق".
وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.
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