العالم اليوم - التحديث الجديد في آيفون.. "هواتف محددة" على القائمة الحمراء

انتم الان تتابعون خبر التحديث الجديد في آيفون.. "هواتف محددة" على القائمة الحمراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 09:21 صباحاً - من المتوقع أن يشمل التحديث الجديد للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو أس"، أي هواتف شركة "أبل" الكثير من المزايا الجديدة، لكن المشكلة هي أن التحديث لن يكون متوفرا في كل هواتف آيفون.

وذكر موقع (cnet) المتخصص في الشأن التقني أن التحديث الجديد ( آي أو أس 16) من "أبل" موجود حاليا في النسخة التجريبية، لكن يتوقع أن يكون متاحا للجميع مع حلول فصل الخريف.

ويشمل التحديث المرتقب، القدرة على تحرير ووقف توجيه الرسائل القصيرة بعد إرسالها، وتقسيم عمليات الشراء إلى دفعات نصف شهرية باستخدام (Apple Pay Later)، علاوة على تحكم أكبر بقفل الشاشة واقتصاص صور من الخلفية بالنقر والسحب بحركة واحدة فقط.

ولم تكشف "أبل" عن موعد محدد لصدور التحديث الجديد، لكن يتوقع أن يحدث ذلك في الخريف المقبل، وربما بالتزامن مع الكشف عن الهاتف الجديد آيفون 14.

غير أن الأمر الأكثر أهمية حاليا بالنسبة إلى المستخدمين هو معرفة إذا ما كانت هواتفهم ستكون قادرة على استقبال التحديث الجديد أم لا.

ورغم أنه يمكن حاليا تنزيل الإصدار التجريبي الأولي، بفضل برنامج المطورين، لكن لا يُنصح بذلك لأنه يمكن أن يكون غارقا بالأخطاء والمشكلات، بل الانتظار ريثما يصدر الإصدار التجريبي الثاني في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وقال الموقع الإخباري الأميركي إن الإصدار ( آي أو أس 16) متوافق مع الأجهزة التالية: من آيفون 8 إلى آيفون 13، مع النسخ الأخرى مثل آيفون X وآيفون XS وآيفون XR وآيفون SE.

وهذا يعني أن هواتف آيفون من الرقم 7 فما دون لن تكون متوافقة مع الإصدار الجديد، بما في ذلك هاتف آيفون 7 بلس، وستعتمد هذه الأجهزة على الإصدار الأخير رقم 15 فقط.