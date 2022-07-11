الصين تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 08:26 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 94 مصحوبة بأعراض و 335 بلا أعراض.

وسجل بر الصين الرئيسي 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 101 إصابة مصحوبة بأعراض و319 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226704 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل العاصمة بكين إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق سواء مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض .