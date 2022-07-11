وزيرة التجارة الكندية: سيتم إلغاء قرار أصدره ترامب عام 2018

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الكندية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى"، أمس الأحد على موقعها الإلكترونى، إنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة فى كندا، بعد أن توصلت بلادها مع الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق فى المحادثات التجارية فى فانكوفر.

وأكدت وزيرة التجارة الدولية الكندية أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه يعكس الالتزام المشترك لمكافحة تغير المناخ وتطوير الطاقة المتجددة، متابعة: "هذه الاتفاقية ستجلب الاستقرار لقطاع الطاقة المتجددة لدينا وتعزز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية، ويعد اعتراف واضح بمكانة كندا كقائدة فى الكفاح ضد تغير المناخ".

دونالد ترامب

جدير بالذكر، أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، كان قد فرض الرسوم الجمركية فى عام 2018، حيث قالت الحكومة الكندية تعقيبا على هذا القرار، إن صادرات منتجات الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة تصل إلى 82% منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أنه فى فبراير 2022 وجدت لجنة تسوية المنازعات أنه بإبقاء الصادرات الكندية خاضعة لما يسمى بـ "تدابير الحماية" فإن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.