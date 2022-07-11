نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن على مبالغ استحقاق الدعم ورقم التواصل مع حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض على حساب المواطن علي مبالغ استحقاق الدعم، مع اقتراب صرف الدفعة الجديدة لدعم حساب المواطن دفعة 56 وبدأ جميع المستفيدين من الدعم بالبحث عن طريقة تقديم طلب اعتراض عن المبالغ المستحقة من الدعم، يعد هذا البرنامج من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2017 م لتحسين الوضع المادي للعديد من الأسر السعودية و وتحسين الدخل الشهري لهم يساعدها ويساندها في أعباء الحياة، حيث تم فتح باب التسجيل في برنامج حساب مواطن عام 2017 م وضم الآلاف من الأسر و استمر حتى عام 2020 وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد فتح باب التسجيل لدفعة جديدة.

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن على مبلغ استحقاق الدعم

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطني دعم حساب المواطن إلكتروني عبر موقع حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن.

ثم يقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك ثم النقر على أيقونة تسجيل.

ثم قم بالضغط على أيقونة إدارة الحسابات، ثم قم بالدخول إلى الحساب الشخصي.

قم بالنقر على إدارة حسابي ثم الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق سيظهر أمامك إذا كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة رفع اعتراض.

قم بملئ البيانات المطلوبة للاعتراض مع شرح أسباب الاعتراض.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

المدة المسموح بها لتقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المدة المتاحة لتقديم طلب الاعتراض على أهلية حساب المواطن وهي مدة لا تتعدى 90 يوم من موعد إصدار الدفعة، لابد من تقديم أسباب الاعتراض لكي يتم مراجعة الطلب والأسباب والرد عليك بقبول الطلب أو رفضه.

رقم حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن رقم موحد يمكن من خلاله تقديم الشكوى والطلبات وهو 19912 يمكنك الإتصال به والرد على الإستفسارات ويمكن الإتصال من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساء.

موعد صرف دعم حساب المواطن 1443

من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي وهذا يوافق يوم الأحد 10 يوليو 2022 الموافق 11 من ذو الحجة 1443 ويوافق هذا اليوم إجازة عيد الأضحى ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم موعد الصرف أو تأخيره.

التسجيل في دعم حساب المواطن كمستخدم جديد

تم فتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن لقبول دفعة جديدة وهذا أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 10 مليون ريال سعودي لمستفدين الضمان الاجتماعي المطور و حساب المواطن، طريقة التسجيل هي:

اولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور قم بإدخال الرقم في المربع المخصص.

قم بإستكمال إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

خطوات ارفاق مستندات حساب المواطن

لقد حدد برنامج حساب المواطن من ضمن شروط التسجيل في حساب المواطن هو ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، خطوات ارفاق مستندات حساب المواطن هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتوني.

ثم قم بالنقر على أيقونة إنشاء طلب جديد.

قم بالضغط على إدارة المرفقات.

سيظهر أمامك نوع المرفق التي يمكنك رفعه قم بتحديد نوع المرفق.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم قم بالضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم، يتساءل عدد كبير عن شروط التسجيل بعد التعديلات الجديدة، الشروط هي:

أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام اثناء التسجيل.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية لمدة 90 يوم خلال هذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء، أو يكون مسجون.

يشترط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

ألا يكون لدية أصول او سجل تجاري نشط خاص به.

موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن 1443

يتساءل جميع المواطنين السعوديين عن موعد فتح باب التقديم منذ أن أعلن عن فتح باب التسجيل، وقد أعلن البرنامج عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له عن فتح باب التقديم يوم الإثنين 5 ذو الحجة 1443 الموافق 4 يوليو 2022، لم يتم تحديد موعد غلق باب التسجيل ولكن على الجميع سرعة التسجيل قبل يوم 15 يوليو لكي يصرف له الدعم الشهر القادم.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

بعد الزيادة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن يوم الإثنين 4 يوليو 2022 بتخصيص 8 مليون ريال لمستفدي حساب المواطن بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز وجميع المواطنين يبحثون عن الراتب وهو: