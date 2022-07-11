نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444 بالرابط ورقم الهوية ورقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444، هي أكثر ما يهتم المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، بالبحث عنه عبر مواقع الإنترنت، والروابط الرسمية التي دشنتها الحكومة السعودية، خاصة وأن الخدمات العامة قد صارت إلكترونية، تماشيًا مع خطة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، ولأجل هذا الأمر طورت الحكومة السعودية العديد من ا لطرق، التي تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومة التي يرغبون بها، ومن بين أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها السعودية لأبنائها، هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444، والتي يمكن للمستخدم القيام بها بأكثر من طريقة مثل؛ الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية، أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وكذلك إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر، أو الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون تسجيل الدخول، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال، وكذلك الاستعلام عن مخالفات برقم السجل، وكل ذلك عبر رابط رسمي من أبشر مخالفات.

الاستعلام عن مخالفات برقم السجل

إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية، من أهم الخدمات المقدمة من جانب الداخلية السعودية، ويمكنك إجراء الاستعلام المروري من خلال التواصل برقم المخالفات المرورية بالجوال، وذلك على رقم 989، وبعد ذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بالنقر على رقم 1 من أجل الدخول إلى خدمات المركبات.

وعقب ذلك اضغط مرة أخرى على رقم، من أجل الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية في السعودية.

وبعدها أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

وعقب ذلك اضغط على رمز الشباك #، وسوف يظهر لك قيمة المخالفات.

رابط استعلام عن المخالفات المرورية

تقدم منصة أبشر الإلكترونية، العديد من الخدمات المهمة لكافة المستخدمين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ الاستعلام عن تأمين المركبات، واستعلام عن انتهاء الإقامة 1444، وكذلك استعلام عن بلاغ هروب وافد، بالإضافة إلى استعلام صلاحية إقامة وافد بالسعودية، كما يمكنك عمل استعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر، كما يلي:

ادخل إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية. وبعد ذلك سجل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. ثم أدخل الرمز المرئي. وبعدها اضغط على الخدمات الإلكترونية. ومنها اختر كلمة المرور. وبعد ذلك استعلم عن المخالفات المرورية. وسوف يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالمخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

قم بالدخول إلى حساب أبشر الرسمي. وبعد ذلك اختر الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية. وبعدها اختر نوع الوثيقة من الموقع مثل؛ رقم الهوية، أو رقم الحدود، أو رقم الإقامة، أو جواز السفر. وعقب ذلك قم بملء بيانات الشخص الذي ترغب في الاستعلام عن مخالفاته. ومن ثَم أدخل الرمز المرئي. وعقب ذلك قم بالنقر على كلمة “عرض”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

قد تحصل على مخالفة أثناء السير، وترغب في معرفة قيمة المخالفة المرورية، هنا يمكنك إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة، وذلك بالكيفية التالية:

قم بفتح رابط منصة أبشر للاستعلام عن مخالفات المرور. وبعدها سجل اسم مالك المركبة. وبعد ذلك أدخل الرقم السري. ومن ثَم سوف يصلك كود توكيد عبر الجوال قم بإدخاله. وأخيرًا اختر الضغط على كلمة تفاصيل، وسوف تظهر لك رقم المخالفة وقيمتها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

هل يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة؟ سؤال يطرحه الكثيرون من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، والإجابة هنا هي نعم يمكنك ذلك، بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي:

سجل دخول إلى منصة أبشر. وعقب ذلك اختر تفاصيل المخالفات المرورية. ومن ثَم قم بالبحث عن نوع المخالفة وانقر عليها. وأخيرًا سوف تظهر تفاصيل مخالفات مركبتك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بالجوال

أتاح الجوال للكثير من المستخدمين، إمكانية الحصول على كافة البيانات التي يرغبون بها، دون الحاجة إلى الانتقال من مكان لآخر، أو حتى مراقبة وجود اتصال بشبكة الإنترنت، فقط يمكنك في السعودية، الاتصال برقم 0114092446، لتستعلم عن مخالفاتك المرورية بكل سهولة.

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية بدون أبشر

يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفاتك المرورية، دون الدخول إلى منصة أبشر أو التسجيل بها، وذلك من خلال الطريقة التالية: