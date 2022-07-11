فرصة لن تعوض سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار رخيصة

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن توافر سيارات ماركة تويوتا كورولا وتويوتا كامري بسوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مخفضة تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن السعودي أو المقيم الذي يرغب في الحصول على سيارة بالإضافة إلى إمكانية التقسيط. سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2009 للبيع متاح سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2009 للبيع في مدينة الطائف.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 16000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا سجل 225000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وريموت كنترول وفرش جلد ووسائد هوائية جانبية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الركن الذكي للسيارة.

السيارة بها راديو كاسيت ومدخل يو إس بي وبلوتوث ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة عن طريق نظام التقسيط عن طريق دفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكن التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على 0595239375. سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2005 للبيع متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2005 في مدينة بيشة.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا رمادي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة بلغ 300000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6000 ريال سعودي كاش.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي تقسيط.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة بحالة جيدة وخالية من أي عيوب وخدوش.

السيارة تويوتا كورولا بقير أوتوماتيك وبوقود بنزين.

متوفر خدمات شحن مع السيارة تويوتا كورولا.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 534589568. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2008 يوجد سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2008 للبيع في مدينة حفر الباطن.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري بلغ 41000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري 11000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري بها كافة وسائل الراحة والأمان مع نظام صوت متكامل.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0591084514.

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