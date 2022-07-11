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عمر شويل - جدة كثُر في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات بشأن حساب المواطن، والتي من أكثرها شيوعًا هل تحديث حساب المواطن بعد الزواج تلقائي؟، حيث تم نفي التحديث التلقائي بواسطة حساب المواطن والتأكيد على ضرورة تحديث البيانات بعد الزواج إلكترونيًا من خلال خطوات ينبغي إتباعها، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم كيفية التحديث لضمان استمرار الدعم.

هل تحديث حساب المواطن بعد الزواج تلقائي؟

بعد عرض الإجابة الموضحة من خلال الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن بشأن التحديث التلقائي، حدد البرنامج الخطوات والطرق الضروري إتباعها لعملية تحديث البيانات، والتي تتلخص فيما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب مواطن المتاح على الإنترنت، ثم متابعة الدخول للحساب الشخصي.

عليك بالضغط على خانة تفاصيل الطلب، والبيانات العامة.

سوف يطرح أمامك كافة البيانات الخاصة بك، ينبغي تحديد خانة الحالة الاجتماعية وتحديثها لمتزوج، ثم تعديل كافة البيانات المراد تحديثها.

بعد ذلك عليك بالضغط على حفظ التعديلات.

عليك بمتابعة التحديثات من خلال الضغط على خانة التابعين، ثم قم بإضافة الزوجة داخل خانة التابعين، ثم انقر على أيقونة حفظ البيانات.

يتعين عليك تقديم الطلب بالضغط على أيقونة المراجعة.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يتعين على كافة المواطنين السعوديين التسجيل في حساب المواطن، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات والدعم الحكومي المقدم لتلبية احتياجاتهم، وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

لا بد من الدخول على رابط حساب المواطن، ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل دخول جديد.

سوف يتطلب منك عدة بيانات مثل، الاسم، رقم الهوية الوطنية، وكذلك تاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بك، يتعين عليك إدخالهم في الخانات المخصصة لها.

سيصلك رسالة متضمنة رمز التحقق، ينبغي إعادة إدخال الرمز صحيحًا لكي تتمكن من المتابعة.

عليك بتحديد كلمة مرور خاصة بحسابك.

لا بد من إعادة كتابة البيانات على الصفحة البيانات الأساسية الخاصة بالبرنامج.

بعد الانتهاء من البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة سوف تتمكن من تسجيل الدخول بنجاح.

في ختام مقال هل تحديث حساب المواطن بعد الزواج تلقائي؟، قمنا بعرض الإجابة عن ذلك السؤال، بالإضافة لشرح خطوات التحديث إلكترونيًا، كما وضحنا طرق التسجيل داخل البرنامج لكي تتمكن من الأستفادة من الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية.