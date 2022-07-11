شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونية بسرعة وسهولة عبر موقع sulfah.com

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة، بعض المواطنين السعوديين، يودون الحصول على التمويل شخصي سريع، وذلك من أجل النهوض بمستواهم المالي بشكل كبير، حيث أن البعض يعاني من ضائقة مالية، أو تكون الرغبة في الحصول على تلك السلفة، هي القيام ببعض المشاريع التي تساعدهم في الحصول على أرباح مالية أكبر، من أجل ذلك تقدم منصة سلفة للتمويل الشخصي، التي تمنحهم تلك تمويل شخصي بدون تحويل راتب من أجل تعديل نظامهم المالي.

شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونية

هناك عدة شروط الحصول على التمويل تتمثل اهم مجموعة من الشروط لكن علينا ان نتعرف أولا على ماهي منصة سلفا الالكترونية:

تفتح منصة سلفة بابها أمام كافة السعوديين الذين يرغبون في القيام بإحداث بعض التغيرات في حياتهم المالية.

حيث أن هذه المنصة من الممكن أن تكون أفضل حل، من أجل القيام بتحقيق الكثير من الأهداف المالية للعديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية.

فكل ما عليك فعله، هو القيام بتقديم طلب من أجل الحصول على قرض التمويل الشخصي من منصة سلفة.

ومن المؤكد أن ذلك الطلب، سوف يتم الموافقة عليه بكل سرور، ودون أن تواجهك أي مشكلة تذكر على الاطلاق، كما أنه يمكنك أن تأخذ المبلغ الذي تريده بكل حرية، دون أية عقبات.

شروط التمويل من منصة سلفة

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي أول منصة سعودية تمنح تمويل شخصي مصرحة من البنك، نظامًا متوافق إلى حد كبير مع الشريعة الإسلامية، وأحكامها كما ان سلفة أول منصة تقنية مالية سعودية تمنح تمويل شخصي سريع وفوري.

كما أنه يعطي فرصة سداد مريحة جدًا، وذلك من خلال أنه يعطي فترات سداد كبيرة، تكون مجدولة.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك مع هذه المنصة الاستفادة من نظام الإيداع الذي يتم بشكل سريع.

كما يجب أن تكون جنسية المتقدم بطلب التمويل سعودية.

بينما لابد ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام، ولا يزيد عمره عن 60 عامًا، ولابد أن يكون كامل الأهلية.

أيضا على المتقدم بطلب التمويل أن يكون لازال يعمل.

كما انه على المواطنين الذين يعملون بالقطاع الحكومي، يجب ألا تقل مدة عملهم عن 3 أشهر كاملة.

بينما المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص، فيجب ألا تقل مدة عملهم عن 6 أشهر كاملة.

علاوة على ذلك من شروط التقديم الهامة، أن يكون للمتقدم راتب شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

في الختام نكون قد أوضحنا لكم ماهية منصة سلفة. كما أننا من أن نستعرض شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفا. فتعتبر هذه المنصة فرصة كبيرة جدًا للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية.