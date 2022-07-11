نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب ورقم الإقامة عبر منصة مقيم ومنصة التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت طريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عمليات البحث من جانب الكثير من الناس، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن طرح كافة خدماتها بصورة إلكترونية، وهذا ما سيساعد الكثير من الناس، وهذا ما سنقوم بطرحه داخل هذا المقال بشكل مفصل.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

هناك سلسلة من الخطوات والتي تتم بشكل إلكتروني يجب الالتزام بها، كي يتم الاستعلام إلكترونيًا عن التأشيرة السعودية عن طريق إدخال رقم الطلب، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

تتمثل أولى الخطوات بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة إنجاز الإلكترونية، أو منصة التأشيرات الإلكترونية.

وبعدها يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة الاستعلام الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

ومن بعد ذلك تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلب من المتقدم بالصفحة بالشكل الصحيح، وتلك البيانات عبارة عن إدخال رقم طلب التأشيرة، وكذلك إدخال رقم الجواز.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال كود التحقق المرئي الظاهر أمام المتقدم بالصفحة.

ويقوم بعدها باختيار أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وسيظهر أمام المتقدم كافة البيانات الخاصة بتأشيرته المراد الاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الإقامة

إليكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة سعودية من خلال إدخال رقم الإقامة، وذلك يتم من خلال الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة مقيم عبر الإنترنت، وذلك يتم عن طريق منصة مقيم الرئيسية.

وبعدها يقوم المتقدم بإدخال رقم الإقامة الخاص به بشكل صحيح داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أحد الخيارات المطابقة التي تطرح له عبر المنصة.

ومن بعد ذلك يقوم بإدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه عبر المنصة.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة التحقق، وسيظهر له كافة البيانات الخاصة بتأشيرته المراد الاستعلام عنها.

وبالتالي نكون قد كشفنا أن التعاون المثمر ما بين وزارة الخارجية السعودية ومنصة إنجاز ومنصة مقيم قد ألقى ترحيبًا واضحًا من جانب الكثير من الناس، وذلك ظهر بصورة كبيرة عند طرحنا لطريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب وبرقم الإقامة.