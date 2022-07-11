طريقة عمل البسكويت في الخلاط بكل سهولة

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عمر شويل - جدة يعتبر بسكوت الخلاط الهش من أروع أنواع المخبوزات التي يعشق الجميع تناولها بشكل يومي، سواء في الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة، لأنه يتميز بمذاق مدهش، ويمكن تحضيره بكل سهولة بالمنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكوت الخلاط الهش. طريقة عمل البسكويت في الخلاط مكونات البسكويتت في الخلاط 120جرام من السكر.

كأس متوسط من زيت الذرة.

1/2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.

حبتان من البيض.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من اللبن.

أربع كؤوس كبيرة من الطحين الفاخر. طريقة تحضير البسكويت في الخلاط اخفقي زيت الذرة مع البيض، والفانيلا، والحليب، والسكر في الخلاط الكهربائي، حتى يتكون لديك مزيج كريمي.

اسكبي خليط الزيت في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليه مقدار الطحين، وباقي المكونات، ثم اخلطي المكونات بيديك أو بالملعقة، حتى تحصلي على عجينة.

شكلي عجينة البسكوت إلى أشكال متشابهة، ثم رصيه في صينية مدهونة بالزيت.

قومي بوضع صينية البسكوت في الفرن، ثم اتركيها على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية، حتى ينضج بسكوت الخلاط الهش. طريقة عمل بسكوت الخلاط الهش بحشوة التمر مكونات بسكوت الخلاط الهش بحشوة التمر بيضة كاملة.

100جرام زيت نباتي.

نصف كأس كبير من السكر.

رشة من مسحوق الفانيلا.

ربع كأس كبير من الحليب المجفف.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

1/4 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأسان إلا ربع من الطحين المنخول. الحشوة 400جرام من عجوة التمر.

ملعقتان صغيرتان من السمنة.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب. طريقة تحضير بسكوت الخلاط الهش بحشوة التمر ضعي الفانيلا مع الزيت في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم البيض والسكر، واخفقيهم لمدة سبع دقائق، حتى يصبح قوامهم كريمي.

امزجي النشا مع الحليب، والبيكنج باودر والطحين في بولة كبيرة الحجم، ثم ضيفي إليهم خليط الفانيلا والزيت.

ثم ادمجي خليط النشا بشكل جيد، حتى يتشكل لديك عجينة متماسكة، ثم ضعيها في كيس نايلون داخل الثلاجة واتركيها لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك اخلطي السمنة مع عجوة التمر، وباقي المكونات حتى يتكون خليط متجانس.

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