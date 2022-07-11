نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يعني منزل غير مؤهل في الضمان المطور؟ وأسباب عد التأهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سؤال يتردد على أذهان الأسر التي تتقدم بطلب الدعم لأفرادها، ماذا يعني منزل غير مؤهل في الضمان المطور؟ وهذا ما تجيب عنه وزارة التنمية البشرية المختصة بهذه الشئون، ويتم التحقق من أهلية الأسرة أو عدم أهليتها، بإرسال باحث ميداني إلى المنزل يقوم بمعاينة المنزل وكتابة تقرير، يوضح فيه أهلية المنزل أو إنعدامها.

ماذا يعني منزل غير مؤهل في الضمان المطور؟

تتعدد أسباب عدم الأهلية وأسباب وقف الدعم، وتختلف من أسرة لأخرى، وذلك يعود إلى الشروط التي جاءت بها المنصة الخاصة بالحماية الاجتماعية وأهمها ما يلي:

ارتفاع الدخل التي تحصل عليه الأسرة من التكافل الاجتماعي عن الحد الأدنى.

أن تمتلك الأسرة وحدات أو محال تجارية أو غيرها، بنسبة تزيد عن الحد المطلوب.

لا يندرج وجود مسكن واحد أو سيارة واحدة، تحت حساب الدخل.

وجود تضارب بين البيانات التي يتم إدخالها على المنصة، والبيانات الفعلية للأسرة.

إقرار الباحث المرسل لمسكن الأسرة، بعدم أحقية الأسرة في الدعم.

أن تتواجد عمالة داخل المنزل أكثر من فردين فقط.

أسباب انقطاع دعم الأسرة بعد قبوله

يتم إيقاف الدعم عن بعض الأسر بعد حصولها عليه، وذلك من خلال التتبع المستمر للأسر المؤهلة من قبل الوزارة، وذلك لعدة أسباب أهمها:

ارتفاع دخل الأسرة، أو تغيير وظيفة المعيل لها، وعدم الإبلاغ بذلك في غضون مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا.

ألا تلتزم الأسرة بالصرف الجيد على الأبناء ، وعدم تلبية متطلباتهم من طعام صحي و تعليم وعلاج وغيره.

عدم قبول أفراد الأسرة البالغين والقادرين التقدم إلى العمل، أو رفضهم للوظائف التي تقدمها لهم الوزارة.

أن يقوم المستفيد من تقديم طلب الدعم، بإدخال بيانات غير صحيحة على أنها طرأت على الأسرة، كتزويج أحدهم أو مرضه.

بعد قرأتك للمقال تكون قد حصلت على الإجابة الصحيحة والشرح المفصل لسؤال، ماذا يعني منزل غير مؤهل في الضمان المطور؟ وتعرفت على شروط التأهيل، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي لوقف الدعم أو منعه تمامًا، لذلك يجب توافر الشروط المذكورة.