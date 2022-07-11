نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية والخدمات المقدمة من موقع نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نظام يتيح إمكانية تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على أولياء الأمور طلب التسجيل في نظام نور لأولادهم للالتحاق بالمدارس، ويتم ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية من خلال رابط التقديم برقم الهوية، لذا سوف نعرض من خلال مقال اليوم كيفية تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور الصحيح في ذلك النظام.

تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية

يعد نظام نور التعليمي من الأنظمة المميزة التي تساعد كلًا من أولياء الأمور وكذلك المعلمين في الاستعلام عن كافة الأمور الخاصة بالتعليم والمدارس، بدايةً من خطوات التسجيل والالتحاق بالمدارس، وعرض النتائج، وكذلك متابعة الطلاب في نظام نور ونشاطهم الدراسي عبر منصة نور التعليمية، ومن أكثر الخدمات المميزة سهولة التسجيل في نظام نور برقم الهوية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444

لابد من الدخول على موقع نظام نور الرسمي المطروح من قِبل الوزارة السعودية.

بعد الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع ينبغي الضغط على الخانة الموضح بها تسجيل ولي الأمر جديد.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات في الأيقونات المحددة لها، ثم اكتب رقم الهوية في الخانة الخاصة به.

عليك بكتابة بيانات الطالب المراد تسجيله كاملة وصحيحة، من الاسم، وتاريخ الميلاد، وكافة بيانات الموضحة.

عليك بالضغط على أيقونة حفظ، لضمان تسجيل صحيح داخل النظام.

الخدمات التي يقدمها نظام نور الإلكتروني

فضلًا عما تم ذكره من خدمات التسجيل بإتباع الخطوات الموضحة سابقًا. بالتالي فإن نظام نور الإلكتروني يتيح عدة خدمات أخرى، وتتلخص فيما يلي:

يتيح للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاطلاع على نتائج الطلاب برقم الهويه من خلال الرابط الإلكتروني للنظام.

كما يمكن أيضًا عبر نظام نور نقل وتحويل الطلاب من مدارس لأخرى. بينما يتم ذلك من خلال خطوات إلكترونية سهلة دون الحاجة للذهاب للمدارس أو مكاتب الوزارة.

بينما من الجدير بالذكر بأن كل هذه الخطوات وخدمات نور التعليمية تتم تحت إشراف وزارة التعليم السعودي.

في نهاية مقال تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية، قمنا بتوضيح الخطوات الواجب إتباعها لضمان تسجيل صحيح لطالب جديد برقم الهوية الوطنية فقط، بالإضافة إلى ذكر أهم مميزات وخدمات يقدمها نظام نور الإلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور العديد من الخدمات التعليمية.