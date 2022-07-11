نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية والجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إقبال كبير من جانب الخريجين من جامعات المملكة العربية السعودية في التعرف على شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443، بهدف الالتحاق بها واستكمال المسيرة التعليمة، فقد نالت الكلية على اهتمام قطاع كبير من الشباب بسبب تمكينهم بعد إنهاء الدراسة بها بشغل مراتب وظيفية بالقطاع العسكري بالدولة، حيث تتضمن الدراسة بالكلية الحصول على رواتب مجزية تضمن حياة كريمة لكل طالب، لذا نوضح من خلال السطور التالية الشروط الواجب توافرها حتى يتم القبول به والأوراق الرسمية المطلوبة لاستكمال عملية التقديم بكل نجاح.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

وضعت كلية الملك فهد عدد من الشروط الواجب توافرها بالشباب الراغب في الانضمام إلى صفوف طلابها، وهي كما يلي:

أن يكون لائق بدنياً يتناسب الطول مع الوزن، ويتمتع بحسن السير والسلوك.

لا بد وأن يكون الشاب المتقدم للانضمام للكلية سعودي الأصل والجنسية باستثناء أولاد العاملين بالخارج لمصلحة المملكة وذلك للشخص الأعزب أما الشخص المتزوج لابد وأن تكون زوجته سعودية المنشأ والجنسية.

أن يكون خريجي من أحد جامعات المملكة وفي حالة حصوله على شهادة من الخارج لابد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

حصول المتقدم على معدل تراكمي يبلغ 80% أو أكثر، وتحقيق النجاح في اختبارات القدرات واختبارات المركز الوطني الخاص بالتدريب والقياس بالسعودية.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 22 عام وحتى 30 عام لا أكثر.

عدم التحاقه بأحد وظائف القطاع العسكري في وقت لاحق.

عدم تعرضه للفصل من الجامعة أو المعهد الذي درس به.

الأوراق الرسمية للتقديم بكلية الملك فهد الأمنية

نسخة من أصل بطاقة الهوية للشخص المتقدم.

نسخة من أصل بطاقة الأحوال الشخصية.

نسخة من أصل شهادة ميلاد الشخص المتقدم.

عدد ست صور واضحة بخلفية بيضاء حديثة.

صورة كاملة من الملف الأكاديمي للشخص المتقدم

صورة مترجمة من الملف الأكاديمي.

كلية الملك فهد الأمنية 1443

لجنة القبول والاعتماد أشارت إلى التخصصات المتاحة أمام الطلاب الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، بمجرد القبول وتوفير الأوراق الرسمية المطلوبة يتم الانضمام لأحد تلك التخصصات، وهي الطب والصيدلة وطب الأسنان والإعلام والشريعة والدراسات الإسلامية، والترجمة والتراخيص الهندسية والآداب والتربية.