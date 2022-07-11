وزيرة جديدة تعلن ترشحها لـ خلافة جونسون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة جديدة من حكومة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى المستقبل، عن ترشحها لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، حسب مقال رأى نشته صحيفة "تليجراف" البريطانية.





الوزيرة هى ليز تراس، والتى تشغل منصب وزيرة الخارجية البريطانية فى حكومة رئيس الوزراء المستقبل.

وكان3 من كبار نواب ووزراء حزب المحافظين البريطانى قد أعلنوا ترشحهم لزعامة حزب المحافظين البريطانى، ورئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

والمرشحون الثلاثة: هم وزير الصحة والمالية السابق ساجد جاويد ووزير المالية الحالى ناظم الزهاوى، ووزير الصحة السابق جيريمى هانت الذى تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

فضيحة تلاحق جونسون

كشفت السلطات البريطانية، عن تورط رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، فى اتهامات جديدة وذلك أثناء توليه منصب عمدة لندن.

وبحسب صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، فأن جونسون ضغط من أجل تولى امرأة كان على علاقة بها منصب فى مجلس المدينة خلال توليه منصب عمدة لندن ونائب بالبرلمان عن دائرة هينلى، إلا أنه تم عرقلة تعيينها لأن كيت مالتهاوس، التى كانت مسؤولة رفيعة فى هذا الوقت فى مجلس المدينة وأحد وزراء حكومة جونسون، أشارت إلى أن جونسون والسيدة لديهما علاقة وثيقة بشكل غير مناسب.

استقالة جونسون

وجاء الكشف الجديد بعد تقارير الشهر الماضى، تفيد بأن جونسون سعى لكى تصبح زوجته الحالية كارى جونسون، مديرة لمكتبه خلال الوقت الذى شغل فيه منصب وزير الخارجية. كما أنه واجه اتهامات بمساعدة سيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركورى، مجددا للحصول على رحلات عمل ممولة من دافعى الضرائب عندما كان عمدة لندن.

وتأتى هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.