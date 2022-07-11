العالم اليوم - مفاجأة جديدة في أزمة بيكيه وشاكيرا

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة جديدة في أزمة بيكيه وشاكيرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 03:21 صباحاً - كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عن مفاجأة جديدة، في الأزمة التي أدت إلى انفصال مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا.

وأعلن الطرفان انفصالهما قبل أسابيع، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى.

إلا أن صحيفة "ماركا" أوضحت أن بيكيه قطع علاقته بصديقته الجديدة، التي يعتقد أنه ارتبط بها مؤخرا.

وقال المصدر إن لاعب برشلونة يسعى حاليا للوصول إلى اتفاق مع شاكيرا، لوضع أرضية مشتركة تحدد شكل العلاقة بينهما في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يخص مستقبل طفليهما.

ويكمن الخلاف الأساسي بين بيكيه وشاكيرا حاليا في محل الإقامة، حيث يريد الأول أن تبقى صديقته السابقة مع طفليهما في مدينة برشلونة، بينما تخطط المطربة للمغادرة إلى الولايات المتحدة مع ابنيهما.

وقبل أسابيع، التقطت صور لبيكيه برفقة امرأة أخرى يعتقد أنها صديقته الجديدة، خلال حفل في ستوكهولم.

وكانت العلاقة بين بيكيه وشاكيرا من بين أشهر العلاقات التي جمعت نجوم الرياضة والفن عالميا، وشكل نبأ انفصالهما صدمة كبيرة بين أوساط المشاهير.