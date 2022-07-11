نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديثات جديدة لأسعار البنزين ومنتجات أخرى بترولية بالمملكة العربية السعودية، وسيتم تطبيقها في الساعات القليلة القادمة، حيث أنها ستطبق من يوم 11 من يوليو الجاري، وسيتم تحديث تلك الأسعار مرة أخرى في العاشر من شهر أغسطس القادم، وسنوضح لكم اليوم أسعار البنزين المتوقعة بالمملكة العربية السعودية لشهر يوليو الجاري، وفقا لما اعلنته لجنة المراجعة التابعة لمجلس الوزراء.
سعر البنزين الجديد في السعودية
تقوم شركة أرامكو السعودية بتحديد سعر البنزين الجديد في السعودية خلال الساعات القليلة القادمة، وتقوم بتحديث أسعار النفط بأنواعه بشكل دوري، عن طريق لجان متخصصة كل شهر، وبالتحديد في اليوم العاشر منه، ويعتمد هذا التحديث على البنزين، بجانب الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية وأسعار تصدير النفط للدول في الخارج، وأيضا العديد من العوامل الأخرى التي تتحكم في الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، ومن الملحوظ أن أسعار البنزين لم تتغير منذ فترة وفقا للجهات المعنية، وأعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن إصلاح أسعار البنزين لتقليل تأثير المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع أحداث تداعيات كورونا، وأيضا تداعيات الأزمة السورية الأوكرانية التي تعمل على ارتفاع الأسعار.
سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يوليو 2022
سننشر لكم اليوم سعر البنزين الجديد المتوقع في المملكة العربية السعودية، وأيضا المشتقات البترولية المختلفة في المملكة العربية السعودية، والذي تم الإعلان عنه في العاشر من شهر يوليو الجاري، على أن يتم تنفيذه بداية من 11 يوليو، وسنوضح لكم الأسعار المتوقعة وهي كالتالي:
- سعر اللتر 95 بنزين 2.33 ريال سعودي.
- سعر اللتر 91 بنزين 2.18 ريال سعودي.
- وسعر الديزل للشهر 0.63 ريال للتر.
- ولتر الجاز فيبلغ سعره 0.81 ريال للتر.
- بينما سجل سعر لتر غاز البترول المسال 0.9 ريال سعودي.
ومن الجدير بالذكر أن البنزين ومشتقاته من أكثر الموارد الاقتصادية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وينال اهتمام كبير من المواطنين الذين يبحثون بشكل شهري عن أسعار البنزين، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عنه في اليوم العاشر من كل شهر، ويقوم جميع المواطنين بمراجعة الأسعار باستمرار شهريا.
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