بزعامة وزير الدفاع.. تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الحزبان الاسرائيليان (أمل جديد) و(أزرق أبيض)، الليلة، أنهما سيخوضان فى قائمة مشتركة انتخابات الكنيست القادمة المقرر إجراؤها فى نوفمبر، بعد حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، الشهر الماضى.





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن جدعون ساعر وزير العدل ورئيس حزب (أمل جديد) ووزير الدفاع بينى جانتس رئيس (أزرق أبيض) أعلنا هذه الشراكة والتحالف السياسى بين حزبيهما فى مؤتمر صحفى مشترك.

وقال ساعر للصحفيين: "سنخوض المنافسة فى قائمة مشتركة بين (أزرق أبيض) و(أمل جديد) فى الانتخابات المقبلة.. يمكن لمعسكر سياسى موحد مثل هذا أن يخترق المأزق السياسى. الهدف الذى نعمل على تحقيقه بعد الانتخابات القادمة هو تشكيل حكومة وطنية واسعة لا تعتمد على الهوامش".

من جانبه، حمل جانتس، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو المسؤولية فى المأزق السياسى المستمر، واتهمه باستقطاب السياسة الإسرائيلية وحرمان غالبية الناخبين من الخيار الوسطى المعتدل.

وقال جانتس "نواجه وضعا اجتماعيا داخليا غير منطقى وغير مسبوق.. الإسرائيليون رغم اتفاقهم على معظم الأشياء، إلا أن إسرائيل عالقة فى أسوأ أزمة ديمقراطية فى تاريخها".

وأضاف أن التحالف الجديد سيساعد فى حل الأزمة السياسية الحالية وتشكيل حزب سياسى وسطى.

وحسب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الجانبين، سيقود جانتس التحالف الجديد، وسيكون ساعر الرجل الثانى فى التحالف، يليه وزيرة الهجرة بنينا تامانو شطا (أزرق وأبيض)، ووزير الثقافة والرياضة هيلى تروبر (أزرق وأبيض)، وزير التربية والتعليم يفعات شاه-بيتون (أمل جديد)، وزير فى وزارة الدفاع مايكل بيتون (أزرق وأبيض)، وزير البناء والإسكان زئيف إلكين (أمل جديد)، مع الاحتفاظ بالمركزين الثامن والتاسع لمرشحى حزب (أزرق أبيض)، والعاشر والحادى عشر لمرشحى (أمل جديد).

وتم التوقيع على الاتفاقية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأى أن حزب أمل جديد بالكاد يتجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخوله الكنيست، "وهو ما يجعل دخوله غير أكيد"، فى حين حافظ حزب (أزرق أبيض) على ما بين ثمانية إلى تسعة مقاعد فى استطلاعات الرأى الأخيرة.