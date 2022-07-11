طريقة شحن نقاط فورت نايت Fortnite على جهازك المحمول والكمبيوتر بخطوات سهلة

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عمر شويل - جدة يبحث لاعبو لعبة فورت نايت دائمًا عن أفضل طريقة لتزويدهم بالنقاط داخل اللعبة التي تجعلهم يحصلوا على الفوز بسرعة، مثل شحن قاطرات عربات والحصول على أسلحة وأشكال وملابس للقتال، والتي تمثل عوامل مساعدة للحصول على الأدوات والعناصر والمهام الأساسية التي تجعلهم يحصلوا على الفوز، وما إلى ذلك، حتى يتمكنوا من القتال والانغماس في المنافسة الشديدة للوصول إلى مستويات متقدمة من اللعبة وكسب جوائز وهدايا، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة لشحن نقاط فورت نايت فتابعونا.
شحن نقاط فورت نايت
يمكن إعادة شحن نقاط Fortnite مجانًا كهدية داخل اللعبة أو كجائزة إضافية، أو من عروض من بعض المواقع الشهيرة، أو مدفوعة، وهي الأكثر أمانًا من الناحية القانونية، يتم تقديم ما تريده من نقاط مقابل دفع مقابل مادي يرسل عبر بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، أو نقدًا على رقم هاتفك المحمول اعتمادًا على الشبكة التي تستخدمها في بلدك، أو في عرض مشتريات نقدية مخفضة من خلال مواقع الويب المعتمدة.
وتعد لعبة فورت نايت هي لعبة مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث أنها تحتوي على عددًا كبيرًا من اللاعبين من جميع بلاد العالم، ويبحث العديد من لاعبيها عن طريقة للحصول على نقاط تجعلهم أقوى في اللعبة ويحصلوا على الفوز، كما يوجد طريقة معين يتم من خلالها الحصول على النقاط من خلال إرسال رصيد أو مبلغ مالي موجود على هاتف المحمول حتى يتمكن اللاعبون من الاشتراك في اللعبة وكسب النقاط بسرعة وسهولة.
طريقة شحن نقاط فورت نايت على جهاز أندرويد
تعد هذه الطريقة هي الأفضل على الاطلاق لشحن نقاط فورت نايت على هاتفك المحمول، وهي كالتالي:
- اولا: عليك وضع رصيد في حسابك حتى تستطيع شراء نقاط فورت نايت.
- لابد أن يكون الحساب مسجل بالفعل على جوجل بلاي من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني.
- ثم على اللاعبين فتح لعبة فورت نايت والقيام بتسجيل الدخول بنفس الحساب الخاص الذي تك إضافة الرصيد فيه.
- عليك الضغط على الفي باكس وتحديد كمية النقاط التي تريد شراءها.
- بعد ذلك عليك اختيار طريقة الدفع التي سيتم من خلالها الحصول على الرصيد منها للحصول على نقاط فورت نايت سواء من الفيزا أو الكاش أو أي وسيلة دفع أخري.
- سيتم ارسال لك رسالة لتأكيد الدفع.
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