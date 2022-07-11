نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد في السعودي 1443 هـ وما هي أهدافه؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي يعتبر هو الذي يقوم بحماية حياة المواطنين، ويعتبر أيضاً فكرة رائعة لحياة البشر وقد ظهر الكثير من التطورات المتنوعة له، بسبب تعرض حياة الإنسان في كثير من الوقت إلى المخاطر بشكل متكرر ويمكن أن تؤدي تلك المخاطر إلى وفاته، لذلك أصبح ذا أهمية كبيرة في حياة الإنسان، يعتبر المفهوم الكامل للضمان الاجتماعي هو يتكون من الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية لجميع المواطنين.

ماذا يعني الضمان الاجتماعي؟

الخدمات الخاصة بالصحة، الخدمات الخاصة بالتعليم، التعويضات التي تقدمها الدولة لبعض الأعمال الاجتماعية، الخدمات الخاصة بالدعم المالي، يمكن من خلاله حصول جميع المواطنين على خدمات مختلفة، مثل أن يحصل أي شخص على رواتب التقاعد الخاصة بكبار السن، وأيضاً يمكن لأشخاص أن الحصول على أموال خاصة بالتأمين مثل البطالة والتأمين ضد أصحاب الإعاقة، وقد يطلق عليه نظام الخدمات الاجتماعية.

أهمية الضمان الاجتماعي

يوجد العديد من المهام الخاصة بالضمان الاجتماعي في جميع دول العالم.

وهو يقوم بالحفاظ على جميع الموارد التي توجد في المجتمع.

يشجع على مساعدة وحماية جميع المواطنين.

يساعد على توفير حياة أفضل للمواطنين وتحسين دخلهم.

يوجد العديد من الخصائص الخاصة بنظام الخدمات الاجتماعية

يقوم بإعداد برامج لجميع المواطنين في المجتمع ويمكنهم الاشتراك بها.

يعتبر الضمان الاجتماعي خدمة اجتماعية تقدم لأفراد المجتمع ككل.

يساعد على تحسين دخل المواطنين عندما يصبحون كبار في السن أو أصبح لديهم عجز ما.

يساعد على تحسين الرعاية التعليمية والصحية للمواطنين الذين لديهم عجز في الدخل.

يساعد أيضاً على جعل الأمن الاقتصادي أفضل.

يساعد على توفير التعاون بين المواطنين.

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ما هو قانون الضمان

ينص القانون الذي صدر لكي يحمي جميع حقوق المواطنين وأن كل مواطن له الحق بأن يكون لديه ضمان اجتماعي.

فهو يقوم بحماية كرامة المواطن وحماية حريته وحقوقه التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

الأهداف الخاصة به