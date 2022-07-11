نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجراءات الغاء اقامة عامل بالإمارات وما هي التفاصيل والرسوم المقررة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجراءات الغاء اقامة عامل , هو من الموضوعات التي تشغل بال العديد من المقيمين بالإمارات, فيعد اجراءات الغاء اقامة عامل من الإجراءات التي يقوم بها الكفيل , حيث يمكن الغاء تأشيرة الإقامة من خلال مجموعة من إجراءات حددتها الجهات الحكومية بالإمارات, وتعد تأشيرة العمل هي أحد الوثائق الهامة والمعتمدة لإثبات هوية العامل , ويسعى بعض المقيمين بالإمارات نحو إلغاء الإقامة لظروف ما ألمّت به, فلا يستطيع الموظف إلغاء تأشيرة دخوله لدولة الإمارات بنفسه, ولكن يقوم صاحب العمل ببعض إجراءات وضعتها الحكومة لإلغاء إقامة العامل, وأيضاً لا يمكن إنهاء الإقامة في حالة تبعية العامل لاحدي الشركات, ففي هذه الحالة يوجد إجراءات أخري يجب القيام بها من أجل إلغاء تأشيرة الامارات, وسوف يتم شرح تفاصيل اجراءات انهاء اقامة وافد بالإمارات وما هي إجراءات الغاءٍ التأشيرة التي يقوم بها الموظف خلال هذا المقال.

خطوات اجراءات الغاء اقامة عامل

العمل هو أحد الأسس التي بنيت عليه الحياة, حيث يسعى العديد من الشباب للسفر للبحث عن وظيفة مناسبة, ففي حالة الرغبة في إلغاء الإقامة لعامل بالإمارات فيقوم المسئول عن الموظف ببعض اجراءات التي تعّد من اختصاصه وهي كالتالي:

يمكن التوجه لأحد مقرات مكاتب الطباعة المعتمدة لدى الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب التابعة للإمارة الموجود بها.

يتم طباعة نموذج الغاءٍ التأشيرات إلكترونياً.

يتم طباعة نموذج الغاءٍ التأشيرات إلكترونياً. يتم التوجه للإدارة المختصة لإعتماد نموذج إلغاء صاحب الخدمة ومن ثمّ يتم استكمال الإجراءات الخروج من الدولة.

في حال طلب تصريح من أجل إلغاء العمل لموظف تابع لشركة فيجب اتباع حزمة أخرى من الاجراءات وهي كالتالي:

أولاً: يقوم الكفيل بالتوجه إلي وزارة الموارد البشرية والتوطين كأحد الاجراءات الأولية الهامة لتقديم نموذج انهاء خدمة الموظف والفسخ النهائي عقد التوظيف وكذلك البطاقة الخاصة بالعمل للمكفول, ويكون هذا النموذج معتمد من الشركة وكذلك الموظف الراغب في إنهاء الإقامة له.

ثانياً: ضرورة قيام الموظف بالإفادة أنه قد تسلم كافة مستحقاته وأن كل متعلقاته بالشركة قد انتهت.

ثالثاً: بعد الانتهاء من البندين السابقين فيمكن للكفيل تقديم استمارة الحصول علي إلغاء تأشيرة الاقامة للمكفول للإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب داخل الإمارة المختصة.

الغاء تصريح وعقد العمل لعامل بالإمارات العربية المتحدة

لا يمكن للمكفول القيام بإنهاء اجراءات خروج نهائي من الإمارات لنفسه, فيمكن القيام بذلك بواسطة الكفيل أو من ينوب عنه. وفي حالة وجود أفراد أو أشخاص علي مرغوب في إنهاء إقامتهم والكفيل هو الزوج أو الوالد أو غيرها من التأشيرات أو إقامة فيجب إلغاء الإقامة لهم قبل إلغاء إقامته.

ويتساءل بعض الوافدين بدولة الإمارات ممن لديهم الرغبة في ترك عمل ومغادرة البلاد هل يمكن القيام بإلغاء تأشيرة العمل والإقامة الداخلية إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي مكتب احدي الشركات المختصة توفيراً للوقت والمجهود؟, وكانت الإجابة أنه يمكن للكفيل إنهاء كافة الاجراءات من خلال الدخول إلي الخدمات الإلكترونية المتاحة علي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب داخل الإمارة المعنية بذات الشأن والتي توفرها منصة إي شانل ” ECHANNELS ” بالهيئة الإتحادية للهوية و الجنسية.

كما يمكن الغاء الاقامة من خلال مركز آمر علماً بأن الخدمة متاحة لإنهاء اقامة عامل يومياً من الساعة الثامنة صابحا إلي الساعة الثامنة مساءً.

المستندات المطلوبة الغاء تأشيرة الإقامات لعامل بالإمارات

أوضحت الجهات الحكومية المختصة عن ضرورة ارفاق بعض الوثائق الهامة من أجل إلغاء إقامة الوافد أو المقيم مقيم بالإمارات وهي كالتالي:

نموذج الغاء الاقامة موقع عليه من صاحب العمل.

نموذج الطلب معتمد من صاحب العمل أو الشركة في حالة أن الكفيل هو شركة أو مؤسسة.

ضرورة ارفاق جواز السفر للمكفول الأصلي وليس صورة.

يجب إحضار الهوية الوطنية للوافد المكفول الصورة الأصلية منها وليست نسخة ضوئية.

في حال طلب انهاء اقامة عامل خارج الدولة فمن الضروري إحضار أصل جواز السفر, أما في حالة عدم إمكانية إرفاقه فيجب التقديم للحصول علي مستخرج من تصريح الإقامة للموظف الوافد مميكن من أجهزة الحاسب الألي من الشركات المعتمدة.

الرسوم المقررة من أجل إلغاء الإقامة لعامل بالامارات العربية المتحدة

أعلنت الجهات الحكومية أن إجراءات إلغاء إقامة وافد تم تحديدها لتكون 50 درهم للخدمة العادية, أما في حالة طلب الغاء اقامة عامل مستعجلة فتكون 100 درهم بالإضافة إلي 10 درهم مقابل الابتكار و100 درهم في حالة استخدام خدمات مركز زاجل.

وبهذا نكون قد أوضحنا كافة تفاصيل إلغاء إقامة مقيم بالإمارات وتعرضنا لكافة إجراءات إلغاء الإقامة طبقاً للحالات المختلفة سواء كان الوافد تابع للكفيل أو لصاحب عمل أو شركة قطاع خاص كما قمنا سابقا يشرح تفاصيل كيفية استخراج تأشيرة الدخول للإمارات للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي.