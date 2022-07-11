نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدوام بعد عيد الأضحى في السعودية 1443 هـ للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية قامت الموارد البشرية الخاصة بها بالإعلان عن الموعد الرسمي لعودة الدوام بعد العيد الأضحى المبارك، حيث إن إجازة العيد بداية من يوم الجمعة الموافق ليوم 8 يوليو 2022 وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، فإذا كان الكثير يبحثون عن موعد ومدة الإجازة فالكثير أيضًا يبحثون عن عودة الدوام لكي يعودوا مرة أخرى إلى انشغالهم بعملهم.

موعد عودة الدوام بعد عيد الأضحى

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية بتوضيح أن العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تختلف من جهة إلى جهة أخرى، فهناك بعض الجهات التي تعطي للموظفين الذين يعملون لديها فترة إجازة أطول بكثير حتى يستطيعوا العودة إلى العمل وهم في حالة نشاط أكثر، لأنهم يتطلعون إلى حدوث تنمية وتطوير اجتماعي كبير للغاية وتحقيق رؤية 2030، لذلك سوف نقوم الآن بشرح سؤال متى عودة الدوام بعد عيد الأضحى بشيء من التفصيل فتابعوا معنا.

عودة الدوام بعد عيد الأضحى للقطاع الخاص

بالنسبة لموعد عودة الدوام بعد عيد الأضحى لسنة 1443 هجريًا الخاص بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، سوف يتم العودة إلى العمل مرة أخرى في هذا القطاع يوم الخميس الموافق ليوم 14 يوليو 2022 ميلاديًا والموافق اليوم 15 ذو الحجة 1443 هجريًا، وذلك على حسب ما ورد عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام

العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية أن العودة إلى العمل في القطاع الحكومي العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تكون يوم الخميس وهو يوم موافق لـ 14 يوليو 2022 ميلاديًا وهو أيضًا موافق ليوم 15 ذو الحجة 1443 هجريًا.

العمل بعد إجازة عيد الأضحى في البنوك

اختلفت العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث أن البنوك سوف تباشر العمل بعد انتهاء الإجازة مباشرة، وسوف تبدأ يوم 13 يوليو 2022 ميلاديًا و 14 ذو الحجة 1443 هجريًا وهو اليوم الموافق ليوم الأربعاء

متى ينتهي عيد الأضحى في السعودية 1443

ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى سوف ينتهي في 13 ذي الحجة 1443 هـ ويتوافق مع التاريخ الميلادي 12 يوليو 2022 م، على أن يبدأ الدوام في كافة القطاعات سواء كانت العامة والخاصة مع نهاية عيد الأضحى المبارك، وفي نهاية المقال فقد تعرفنا على مواعيد الإجازات في السعودية التي تخص عيد الأضحى المبارك، سواء كانت المصالح الحكومية أو الخاصة.