السفارة الروسية لدى إنجلترا: مطالب أوكرانيا بأصول لندن لا أساس لها من الصحة

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الروسية، وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "بصفتها الخليفة الوحيد للاتحاد السوفيتى السابق، حصلت روسيا على حقوق الملكية السوفيتية فى الخارج، وعلى عكس أوكرانيا فقد سددت جميع الديون السوفيتية وليس لمطالبات أوكرانيا أى أساس من حيث القانون الدولى".

وأوضحت "علاوة على ذلك، فأن مبانى البعثات الدبلوماسية ومنازل موظفى السفارة محمية بموجب مبدأ الحصانة الدبلوماسية ونعتقد أن المملكة المتحدة ملتزمة بمسؤوليتها وباتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مثل التزام روسيا بمسؤوليتها بحماية السفارة البريطانية فى موسكو".

وبحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن أوكرانيا قد تطالب بملكية 17 عقارا من الأصول العقارية فى لندن بما فى ذلك مبانى الملحق العسكرى الروسى والبعثات التجارية والتى تم تقديمها إلى الاتحاد السوفيتى السابق عام 1947.

من جانبه، صرح سفير أوكرانيا فى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، بأنه عين محاميا لرفع دعوى من هذا القبيل، مضيفا أنه يأمل أن يكون حكم المحكمة فى صالح أوكرانيا وأن تكون موسكو ملزمة ببيع عقاراتها وتحويل جزء من الإيرادات إلى أوكرانيا التى ستستخدم الأموال لتلبية احتياجات جيشها.

يذكر أن أوكرانيا قامت بالفعل بمحاولات للحصول على هذه الممتلكات، مشيرة إلى أن الممتلكات السوفيتية فى الخارج لم يتم تقسيمها بالتناسب بين الجمهورية السوفيتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وقدرت هذه المبانى بحد أدنى 100 مليون جنيه أسترلينى أى ما يعادل أكثر من 120 مليون دولار أمريكى.