العالم اليوم - المرشح العاشر لخلافة جونسون.. وزيرة خارجية بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع إثر سلسلة فضائح.

وكتبت تراس (46 عاما) في صحيفة "تلغراف" البريطانية: "سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي محافظة، وسأحكم بصفتي محافظة". وبذلك تنضم تراس إلى 9 مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة وزراء بريطانيا، حيث يتمع المحافظون بالغالبية في مجلس العموم.

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