وول ستريت جورنال: حرب أوكرانيا تضع ملايين الفقراء على حافة المجاعة

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا على الأمن الغذائى، وما تسببت فيه من دفع ملايين الأشخاص ضمن الفئات الأكثر فقرا على وجه الأرض إلى حافة المجاعة.





واستهلت الصحيفة تقريرا خاصا على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، بوصف الأوضاع فى الصومال التى تعتبر ضمن الدول الأكثر تضررا، حيث تتكدس مخيمات المصابين بسوء التغذية بالناس، بينما تنتظر العائلات خروج أى من الأطفال المحتجزين بالداخل لإدخال طفلا أخر فى الحال، فيما تعود الأمهات إلى منازلهن خاليات الوفاض من أسواق المواد الغذائية المتضائلة باستمرار، خاصة مع تضاعف أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية خلال الشهور الأخيرة.

ووصفت الصحيفة الأوضاع فى الصومال بـ"أنها أسوأ حالة طوارئ فى قطاع الأغذية تشهدها الصومال وبعض البلدان الأكثر فقرا فى العالم منذ نصف قرن، حيث تفاقمت الآثار الاقتصادية التى كانت موجودة بالفعل بسبب النزاعات طويلة الأمد وظاهرة تغير المناخ، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا وجائحة فيروس كورونا المستجد".

وبحسب برنامج الغذاء العالمى، فإن الارتفاع الهائل فى أسعار الغذاء والوقود منذ مارس الماضى دفعت 47 مليون شخصا إضافيا إلى انعدام حاد فى الغذاء، وأصبح هناك ملايين من الأشخاص غير القادرين على استهلاك السعرات الحرارية الكافية للحفاظ على حياتهم وسبل عيشهم يوميا، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالى الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى إلى أكثر من 345 مليون شخص حول العالم، ومن ضمنهم نحو 50 مليونا يعيشون على حافة المجاعة.

وذكرت الصحيفة أنه فى الصومال وأثيوبيا وجنوب السودان واليمن وأفغانستان، يواجه نحو 900 ألف شخص المجاعة وخطر الموت يوميا، ما يعتبر ارتفاعا بأكثر من 10 مرات عن الإحصائية نفسها لعام 2019، مشيرة إلى تكهنات بأن بتضخم عدد الأشخاص الذين سيفقدوا أرواحهم نتيجة الجوع خلال عامى 2022 و2023 عن أى عام أخر منذ الستينيات عندما توفى ملايين فى الصين فيما عرف حينها بالمجاعة الصينية.

ورغم انخفاض أسعار السوق العالمية لبعض الأغذية خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحبوب، إلا أن خبراء سلاسل الإمداد يحذرون من أن صدى هذا الانخفاض لن يصل الدول الفقيرة قبل شهور، ليكون قد فوات الأوان بالنسبة لآلاف العائلات التى تتضور جوعا الآن، كما أنه فى الوقت نفسه تستمر أسعار الوقود المرتفعة فى زيادة أسعار كل السلع الأخرى من شحن المساعدات الغذائية إلى نقل مياه الشرب بالشاحنات.

وحذرت منظمات إنسانية تعمل فى أفريقيا من أن حرب أوكرانيا تستحوذ على الاهتمام والموارد التى من المفترض أن توجه إلى أزمات أخرى أكثر أهمية، وذلك مع مواجهتهم ارتفاعا فى أسعار السلع التى يحتاجونها لإنقاذ الأرواح.

ولفتت الصحيفة إلى أن تكلفة المواد الغذائية التى يوفرها برنامج الغذاء العالمى لبرامج المساعدة ارتفعت بنسبة 46٪ مقارنة بعام 2019، مدفوعة بالزيادات الحادة فى أسعار الزيوت النباتية وبعض أنواع المعجون الغذائى اللازمة لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وهو ما دفع منظمات الإغاثة إلى تخفيض الحصص الغذائية المخصصة للمحتاجين وكذلك عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج الغذاء العالمى قرر الشهر الماضى تخفيض المساعدة الغذائية فى إثيوبيا والسودان التى يتم تقديمها لنحو 1.2 مليون لاجئ إلى نصف حصصهم الغذائية اليومية نتيجة فجوة فى التمويل تبلغ قيمتها حوالى 529 مليون دولار أمريكى، مضيفة أن تلك التخفيضات فى المساعدات أضرت بالعديد من البلدان الفقيرة على رأسهم الصومال، التى تنتج أقل من 10٪ من احتياجاتها الغذائية، بسبب مناخها الجاف والتمرد الذى تقوده جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة.