جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى كوريا الشمالية سونج كيم التقى نظيره اليابانى فوناكوشى تاكيهيرو والكورى الجنوبى كيم جون؛ لبحث التنسيق الثلاثى لمواجهة تحديات كوريا الشمالية.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية - إن الممثل الخاص للولايات المتحدة أكد مجددا على أهمية تعزيز التعاون الأمنى ​​الثلاثى فى ​​مواجهة إطلاق كوريا للصواريخ الباليستية غير القانونية. وأوضح أن إطلاق الصواريخ الباليستية تزعزع الاستقرار، مؤكدا ضرورة الالتزام للعمل عن كثب لتخفيف تهديدات النشاط الإلكترونى الذى وصفه ب"الخبيث" الذى تشكله كوريا الشمالية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنهم أيضا كرروا التزامهم بالطريق الدبلوماسى، داعيين بيونج يانج للعودة إلى الحوار. كما أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم استمرار التزام الولايات المتحدة بالسعى لحل فورى لقضية الاختطاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن وسول وطوكيو يؤكدون أهمية تعزيز التعاون ل​​مواجهة كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.