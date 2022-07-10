نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح لعبة Flow Legends مزايا وعيوب اللعبة للأندر ويد والآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع الحياة في عصر التكنولوجيا الحديثة و الإنترنت انتشر كثير من الألعاب المسلية على هواتف المحمول التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي ألعاب الهاتف الجوال والتي تعرف باسم (آلفون جيمرز)، وتهدف تلك الألعاب إلى قضاء وقت اللاعب في متعة وتسلية، أي من خلال هذه الألعاب يستطيع اللاعب قضاء ساعات في ممارستها دون الشعور بالملل أو الضيق، تعد لعبة Flow Legends للأندر ويد والآيفون من أكثر الألعاب التي تعتمد على الذكاء وتنمية مهارة التفكير وتنمية مهارة حل المشكلات.

شرح لعبة Flow Legends

تقوم هذه اللعبة على فكرة حل المشاكل التي تتعلق بالسباكة حيث يواجه اللاعب مشكلة انقطاع المياه ليكتشف أن السبب الرئيسي في انقطاع المياه وجود عطل في إحدى التوصيلات الرئيسية في أنابيب المياه، وعلى اللاعب أن يقوم بتوصيل هذه الأنابيب من خلال التفكير في حل هذه المشكلة بطريقة شيقة وممتعة، ومن خلال هذه اللعبة يمكن اللاعب التحول بين عدة شخصيات فمن الممكن أن يستخدم اللاعب شخصية سوبر ماريو القيام بتوصيل الأنابيب لتوصيل المياه أو السوائل المختلفة.

لعبة Flow Legends تعتمد على جمع النقاط بشكل رئيسي فقد اختلف سهولة مراحل اللعبة بين كل مرحلة وأخرى وتزداد صعوبة اللعبة كلما تقدم اللاعب في اللعبة، وعندما يستطيع اللاعب توصيل الأنابيب بشكل جيد يجد العملات الخاصة باللعبة بين الأنابيب التي يريد توصيلها ببعض وعلى اللعب شد الأجزاء القابلة للتمدد في اللعبة وإيصالها ببعض لتصل المياه للأماكن المقصودة وعلى اللاعب أن يتجنب مرور المياه بأماكن التي تحتوي على نفايات أو مواد سائلة غير مرغوب فيها.

مميزات لعبة Flow Legends

تتمتع هذه اللعبة بالسهولة والتسلية.

لعبة Flow Legends لعبة مجانية على هواتف المحمول.

من الممكن أن تشتغل لعبة Flow Legends على الهواتف الضعيفة أو القديمة.

من مميزات هذه اللعبة أنها متوفرة على متجر أبل أستور.

هذه اللعبة تقيمها عال على جوجل بلاي.

تتميز هذه اللعبة بالتشويق والإثارة.

عيوب لعبة Flow Legends

تتمثل عيوب هذه اللعبة في عيب واحد وهو أن إعلاناتها كثيرة بشكل تزعج اللاعب تقطع عليه فكرة المتعة والتسلية، وذلك لكونها لعبة مجانية ويتم تحميلها عبر منصات جوجل المعتمدة والرسمية أو من خلال متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد أو ألاب أستور للأيفون.