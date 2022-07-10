نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأهلية الصحية في تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأهلية الصحية، فقد أعلنت الهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، عن توفير خدمة جديدة من بينها خدماتها الإلكترونية التي تقدمها لجميع المستفيدين في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يستطيع أي مستفيد أن يقوم بالتحقق من أهليته الصحية بغرض السفر عن طريق تطبيق توكلنا الإلكتروني عبر الجوال، حيث تمكن هذه الخدمة صاحبها من السفر من مكان أو جهة إلى مكان آخر وفق الحالة الصحية الخاصة به التي تكون مسجلة علي منصة توكلنا، التي تعرف تفاصيل الوضع الصحي الخاص به، فمن المعروف أن تطبيق توكلنا من التطبيقات الصحية التابعة لوزارة الصحة السُّعُودية، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأهلية الصحية.

الاستعلام عن الأهلية الصحية

قبل السفر يستطيع كل فرد التحقق من الأهلية الصحية في توكلنا، والاطلاع على التفاصيل الخاصة بلقاحات الفيروس المستجد عبر الجواز الصحي، حتي يتم السماح بالسفر من مكان إلى مكان آخر وفق الوضع الصحي الخاص به، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات:

الدخول علي تطبيق توكلنا من الجوال.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

النقر علي دخول.

اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية في التطبيق.

اختيار خدمة (التحقق من الأهلية الصحية).

إدخال المعلومات التي يطلبها التطبيق من أجل الاستعلام.

الضغط علي استعراض الحالة الصحية.

تقوم منصة توكلنا تفاصيل لقاحات الفيروس المستجد عن طريق الجواز الصحي.

رَقَم تواصل وزارة الصحة

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السُّعُودية، حال وجود تحديات بسبب عدم تجديد وتحديث البيانات، فيمكن للمستفيد أن يقوم بالتواصل مع وزارة الصحة، بواسطة الرَّقَم التالي 937 من أجل معالجتها والعكس على تطبيق توكلنا الإلكتروني.

الجواز الصحي في توكلنا

يعد الجواز الصحي من الخِدْمَات التي تقوم الهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بتوفيرها بالتعاون مع وزارة الصحة السُّعُودية، حيث يوضح الجواز الصحي حالة الفرد الصحية وتوضيح ما إذا كان حصل على جميع الجرعات التي تخص لِقاح الفيروس المستجد، ويوفر الجواز الصحي الكثير من البيانات الأخرى وهي المواعيد الخاصة باللقاح والبيانات الشخصية وتوضيح الأعراض التي قد تعرض لها المواطن، علاوة علي ذلك بأن الجواز الصحي يسهل إجراءات السفر خارج وداخل المملكة العربية السُّعُودية بسبب أنه يوضح الحالة العامة للتحصين التي تخص الفرد