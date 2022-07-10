نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات 2022 وعرب سات Semsem TV في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات وعرب سات، حيث أن القناة من القنوات التي تقدم محتوي مخصص للأطفال ولكن القناة تشهد إقبالا كبيرا من الآباء والأمهات أيضاً، نظراً لعرض القناة مجموعة من القصص التي تزيد من وعي الطفل، تقدم قناة سمسم للأطفال مجموعة مميزة من البرامج الإسلامية حيث أن القناة سعودية وتبث برامجها من ارض الحرمين الشريفين وتخاطب جميع الأطفال في مختلف العالم.

قناة سمسم للأطفال

تسعي القناة في تقديم محتوي يهدف إلي تربية الطفل العربي علي القيم الإسلامية السمحة، وذلك من خلال برامج تربوية وبرامج تعليمية وأيضا برامج مضحكة بالإضافة إلي البرامج والأناشيد الإسلامية، كما تقدم القناة سلسلة من الأطفال والشباب الذين يقدموا برامج الكرتون والعديد من البرامج الأخري، لذا يمكنك ضبط التردد الجديد لقناه سمسم من خلال بعض الخطوات البسيطة لتتمكن من متابعة (سمسم وسماسم، رسالة ملك، مسلسل سنان، الغابة الظريفة، كرتون سمسم يوميات، ادأب وأخلاق كرتون مميز يحبه الأطفال والإباء والأمهات بالإضافة إلي كرتون كنز الحياة وأفلام حكاية جدي وأنشودة نصحي بدري وأنشودة أمي وكذلك الأنشودة الأهم وهي أنشودة لا للضرب تلك الأنشودة التي تزرع القيم والتربية الحسنة في نفوس الإباء.

تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات

يمكنكم الآن استقبال تردد قناة semsem للأطفال من خلال إعادة ضبط تردد البث الجديد كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 11334 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة semsem على العرب سات

يمكنكم الآن أيضاً استقبال التردد الجديد لقناه سمسم علي القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالآتي:

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة سمسم الفضائية

تقدم القناة سلسلة كبيرة من الأناشيد الإسلامية الرائعة التي يحبها الأطفال وكذلك البرامج الدينية والتي تزيد من وعي الشباب والأطفال وترسيخ حب الأيمان والتعلق بالصلاة ونشر العادات والتقاليد الطيبة في نفوس الأطفال، تسعي القناة في تقديم محتوي غير مسبوق والتي يضع القناة في منافسة شرسة مع قناة طيور العراق وكذلك القناة الأكثر شعبية قناة طيور الجنة.



كما تعد أهم البرامج التي يتم نشرها على القناة (برنامج السيرة النبوية، أقوال الحكماء، من هدي المختار، كشكول، الأرقام، ساعة سوا، هل تعلم، ادأب وأخلاق، دائرة التحدي) والكثير من البرامج والأناشيد الإسلامية مثل (نصحي بدري، أنشودة أيها الطير، يا مدرستي، الطيب) وكذلك الكثير من الأناشيد الإسلامية الأخري.

تردد قناة سبونج بوب

تستطيع عزيزي المشاهد متابعة مجموعة قنوات المختلفة عن طريق تثبيت التردد الجديد لكل قناة، فمن بين هذه القنوات قناة سبونج بوب، لذا يمكنكم إستقبال تردد القناة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة الضبط في النايل سات.

كتابة تردد القناة 12500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

لذا يمكنك التعرف على العديد من البرامج والفقرات بعد إعادة ضبط تردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات وعرب سات.