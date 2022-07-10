نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في الإسكان ومستفيدي سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المقبولين في الإسكان والمستفيدين في الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية كثيرون، حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على تقديم الكثير من الخدمات إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي منها تقديم مسكن مناسب، ويمكن الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة والتعرف على أسماء المقبولين في الإسكان التنموي أو أسماء المقبولين في الإسكان الاجتماعي أيضًا.

أسماء المقبولين في الإسكان

في إطار التحول الرقمي الجديد الذي تعمل الوزارة على تقديمه قامت بتوفير خدمات إلكترونية منها التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.

الانتقال إلى مبادرة سكني.

الدخول إلى المستفيدين من الدعم السكني.

سيتم طرح القائمة كاملة للمستفيدين في السعودية وأسماء الدفعات أيضًا ورقم الهوية الوطنية من أجل تسهيل البحث والاستعلام عن المقبولين.

أسماء المقبولين في الإسكان التنموي

برنامج الإسكان التنموي عبارة عن برنامج دعم سكني متوفر لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي ويمكن معرفة جميع المعلومات والتفاصيل من خلال منصة سكني وخصوصًا المستفيدين وذلك عبر الطريقة التي سبق وقدمناها.

أسماء المستفيدين من سكني

ويمكن التعرف على الكثير من التفاصيل من خلال الاتصال على الرقم المجاني الموحد لمبادرة سكني الجديدة ومنها معرفة موعد نزول الدعم السكني للمستحقين وما هي أبرز المشروعات الجديدة التي تم تقديمها إلى المستفيدين والرقم المجاني هو 199090.

مشاريع وزارة الإسكان

هناك العديد من منتجات وزارة الإسكان الجديدة وتم طرح كافة المعلومات عنها عن طريق منصة سكني الإلكترونية ومن أبرز المشروعات ما يلي:

باقات الدعم السكني الجديدة

يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التي يسرت على المواطنين فرصة امتلاك مسكن مناسب، وذلك من خلال تقديم الدعم السكني الغير مسترد إليهم، بالتعاون مع العديد من الجهات التمويلية، بعد أن يتم الاتفاق وتقديم الأوراق مع صندوق التنمية العقارية في السعودية، ويعمل البرنامج على تقديم دعم بقيمة 100 ألف ريال سعودي بعد الحصول على القرض العقاري ويمكن معرفة أسماء المستفيدين من سكني من خلال استعلام عن الاستحقاق عبر المنصة.