نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر 7 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022، كما عودناكم في المملكة العربية السعودية مع بداية كل أسبوع في كل شهر ميلادي يبحث الجميع بشكل مكثف عن أسعار البنزين في السعودية خلال شهر يوليو الجاري، وذلك عن طريق الأسعار الجديدة التي تصدرها شركة Aramco السعودية لشهر يوليو يوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري من العام ٢٠٢٢ الميلادي والحادي عشر من شهر ذي الحجة من العام ١٤٤٣ الهجري، حيث تعتبر شركة Aramco هي المسؤولة في المملكة العربية السعودية على أسعار النفط بشكل شهري ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة في مواعيد محدده من كل شهر وإليكم متابعين موقع ثقفني الكرام آخر تطورات الأسعار في السوق السعودية مساء اليوم.

سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو ٢٠٢٢

يترقب الجميع الإعلان عن أسعار النفط في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٢ من جانب شركة أرامكو وذلك من أجل معرفة ما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت أم لا وذلك حيث شهدت أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال ارتفاعا كبيرا وذلك بحسب ما تم إعلانه من الشركة، وحتى الآن لم يتم تحديد أسعار البنزين ومشتقاته الجديدة في المملكة ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي غدا بإذن الله تعالى وذلك من أجل بدأ العمل بها خلال مساء الغد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية وفي سوق البرصة أيضا.

جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يوليو

وقبل الإعلان الرسمي عن أسعار البنزين خلال شهر يوليو الجاري سوف نذكركم متابعي ومحبي موقع ثقفني أسعار البنزين ومشتقاته التي أعلنتها في شهر يونيو الماضي والتي يتم العمل بها حتى هذه اللحظة في كل المحطات والتي يتم العمل بها ايضا هذا الشهر:

بنزين ٩١ سجل سعر اللتر ٢.١٨ ريال سعودي بنزين ٩٥ سجل سعر اللتر ٢.٣٣ ريال سعودي الكيروسين سجل اللتر سعر ٠.١٨ ريال سعودي غاز البترول المسال جاء سعر اللتر على النحو التالي ٩٠. ريال سعودي الديزل اللتر الواحد منه نحو ٦٣. ريال سعودي، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.