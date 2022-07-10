نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات تحديثات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال الجديدة، أصبحت محل بحث الآباء والأمهات خلال الفترة الحالية نظرا لتعلق الأطفال بهذه القنوات التي تقدم برامج ترفيهيه وتسليه وأيضا تعليمية للأطفال الصغار وخاصة الأطفال ما قبل دخول المدارس ومن بين هذه القنوات ما يعرض باللغة العربية ومنهم من يعرض المحتوي باللغة الانجليزية، اهم هذه القنوات التي يبحث دائما عن ترددها حول العالم العربي هي تردد قنوات طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبى، تردد قناة أطفال، تردد قناة سمسم، تردد قناة كوجي، تردد قناة ماجد، تردد قناة mbc3، تردد قناة دودو كيدز، وبعض القنوات الأخري التي تعرض الأفلام الكرتونية المميزة.

تردد قنوات الأطفال الجديدة

هناك مجموعة كبيرة من القنوات الجديدة التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة والتي تعرض علي شاشاتها برامج مخصص للأطفال بهدف تنمية الطفل من الناحية السلوكية وزرع القيم والأخلاق في نفوس الأطفال، لذا تتزايد عمليات البحث علي هذه القنوات من قبل الأسر العربية بشكل خاص لهذا قمنا بتجميع افضل القنوات التي تزايدت عليها عمليات البحث في الآونة الأخيرة كي تتمكن من مراجعة كل ما تريد ضبطه وتنزيله علي جهازك، من أبرزها قناة ومواهب حيث يمكنك ضبط ترددها الجديد 11353 مع معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي، مع القمر الصناعي نايل سات.

ترد قناة بطوط كيدز

تعرض قناة بطوط احدي التي تقدم محتوي جيد للأطفال والتي ذاد عملية البحث عليها خلال الفترات الماضية بعض البرامج التي لقت استحسان الكثيرون مثل برامج (سبونج بوب، توم اند جيري، انمي) حيث يمكنك استقبال تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

التردد 11594 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل الخطأ 4/5 القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش أحدي اهم قنوات الأطفال المميزة والتي يمككنك ضبط ترددها علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما تتميز أنها تقدم محتوي هادف يناسب الفئات العمرية الصغيرة فيمكنك ضبط ترددها كالتالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11605

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MB3 للأطفال

تقدم قناة mbc3 محتوي هادف طوال ال24 ساعة يناسب الفئات العمرية من الروضة حتي 17 عام ويعد ابرز هذه البرامج التي تقدمها قناة mbc3 (برنامج صباح الصغار، برنامج تشويق بلا حدود، برنامج هل تعلم، برنامج احسن القصص، برنامج تواصل وكذلك العديد من البرامج الأخري المتميزة، كما يمكنك ضبط تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11470 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

تردد قناة طيور الجنة

يعد تردد قناة طيور الجنة من اكثر ترددات قنوات الأطفال التي عليها عمليات بحث مستمر منذ انطلاق القناة حيث تتميز القناة بتقديم برامج تزرع في انفس الأطفال (التعاون والمشاركة الفعالة، واكتساب المهارات) بالإضافة إلي تعليم الأطفال اللغة الانجليزية بطريقة جميلة وبخلاف الأناشيد الإسلامية وفقرات ترفيهيه وتعليمية، يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال وضع التردد التالي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 11393 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ميكي

تحرص قناة ميكي علي تقديم محتوي خال من مشاهد العنف أو المشاهد التي قد تضر بالأطفال وخاصة الصغار لذا يمكنكم بسهولة ويسر ضبط تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11528 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ميكي كيدز

التردد 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: V عمودي.

معدل الترميز: 27500

التردد: 12221.

كما يمكنك تحميل تردد قناة طيور العراق الجديدة عبر تردد 10758 مع معدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي، فيما يمكنكم أيضا تنزيل تردد قناة سمسم أحدي قنوات الأطفال الجديدة.

قناة الاطفال بطوط

كما يمكنكم متابعة قناة بطوط للاطفال علي التردد الجديد لها الذي تم تجديثة مؤخرا من خلال وضع التردد الجديد كالتالي:

التردد الجديد: 11355

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

تردد قناة كوكيز

انتشرت مؤخراً قناة كوكيز الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، تلك القناة المجانية المخصصة للأطفال، حيث يمكنكم الآن إستقبال التردد الجديد للقناة من خلال الذهاب إلي قائمة الاستقبال ومن ثم اختيار أيقونة إضافة قناة ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

التردد : 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما يوجد العديد من قنوات الاطفال الجديدة التي يمكن للابناء متابعتها ولكن هنا ذكرنا افضل القنوات من حيث تقديم المحتوي التعليمي للفئات السنية الصغيرة.

وصلنا إلي ختام تردد قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.