نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير هام لمستخدمي هواتف أندرويد من 4 تطبيقات خطيرة.. احذفها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من البرامج التي تشكل خطراً للعديد من هواتف أندرويد، وذلك لكونها تطبيقات مليئة بالفيروسات التي تضر بصحة جهازك، لذا فإنه تم سحب أربعة تطبيقات من متجر جوجل بلاي نتيجة لاحتوائها على العديد من الفيروسات التي تقوم بإحداث ضرراً بشكل كبير بالهواتف، ولكن قد يكون فات الأوان لدى بعض الأشخاص اللذين قاموا بالفعل بتنزيل هذه التطبيقات على الهواتف، قام 100ألف شخص بتحميل هذه التطبيقات على هواتف الأندرويد الخاصة بهم، وتحتوي هذه التطبيقات على أسماء عامة جداً بما في ذلك رسائل SMS الذكية، والتي قد تم تنزيلها من قبل أكثر من 50 ألف شخص.

تطبيقات خطيرة على هواتف أندرويد

أما التطبيق الثاني الذي تم إدراجه في قائمة الحظر هو مراقب ضغط الدم، وأُدرج أيضاً تحت هذه القائمة مترجم اللغات الصوتية وQuick Text SMS، بالرغم من أنه قد تم تنزيلهم من قبل أكثر من 10 آلاف شخص، وذلك وفقاً لما ذكره موقع ذا صن، والذي أوضح أن هذه البرامج تضر الأجهزة نتيجة لما تحتويه من قطعة من البرامج الضارة والتي تدعى Joker.

يعرف هذا النوع من البرامج الضارة باسم برمجيات Fleeceware، وذلك طبقاً لطريقة عمله، حيث يتم تثبيت هذا الجزء بشكل خفي عبر التطبيقات التي تبدو عادية، ثم يقوم بالاشتراك سراً في الخدمات المدفوعة بالنصوص والمكالمات المتميزة، وكل هذه الأشياء تحدث في الخلفية، وهذا يوضح أن الضحايا غير مدركين له تماماً، وتم اكتشاف هذه التطبيقات الأربعة التي تحتوي على Joker من قبل الكثير من الخبراء في Pradeo.

حذر براديو من أن هذه التطبيقات تنضم إلى قائمة متزايدة من التطبيقات التي قد تصل إلى الآلاف مع نفس الفيروس الذي يكمن تحتها في السنوات الثلاث الماضية، كما أضاف قائلاً: “كل هذه التطبيقات مبرمجة لتثبيت تطبيقات أخرى على أجهزة المستخدمين، وتعمل كقطارة لنقل برامج ضارة أكثر خطورة”، ويقوم جزء Joker بإنشاء بصمة سرية للغاية يمكن أن من الصعب اكتشافها، وذلك باستخدام أقل قدر ممكن من التعليمات البرمجية وإخفائها تماماً، ونصح جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة حذف هذه التطبيقات على الفور من هواتفهم الذكية لتجنب الأنشطة الاحتيالية.