وزير الأوقاف : لم تسجل أي حادثة تذكر للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 10 يوليو 2022 10:05 مساءً - المدينة نيوز :-أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطين 48 للديار المقدسة، الدكتور محمد الخلايلة، عدم تسجيل أي حادثة تذكر للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة منذ وصولهم للديار المقدسة.

وأضاف الخلايلة، لدى اطلاعه على الخدمات المقدمة لبعثة حجاج المكرمة الملكيّة لذوي الشهداء والمصابين العسكريين اليوم الأربعاء، رافقه فيها مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ورئيس البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين الزميل جميل البرماوي، وعدد من المسؤولين بالبعثات الأردنية، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أبناء شعبه الرعاية الكاملة، ومن هنا جاءت مكرمة بعثة الحج من خلال الديوان الملكي لأسر الشهداء لتمكينهم من أداء الفريضة ،وفق بترا .

وأشار إلى أننا ملتزمون كوزارة أوقاف بالقيام بكل ما أمكن لتقديم الخدمات المختلفة لجميع حجاج المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن نسير بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل ما يحتاجه حجاج بعثة الديوان الملكي الهاشمي من خدمات.

بدورهم، عبر حجاج البعثة عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك وولي عهده الأمين على هذه المكرمة الملكية السامية، وكذلك الجهود التي بذلها الديوان الملكي الهاشمي في توفير الخدمات كافة لأعضاء البعثة، ودور وزارة الأوقاف المشهود لها في رعاية الحجاج الأردنيين.

كما أكدوا أن جميع الخدمات متوفرة، ولا يوجد لديهم أي ملاحظات تُذكر.





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