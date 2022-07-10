نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف التاسع 2022 سوريا Moed.Gov.Sy حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التاسع 2022 موقع وزارة التربية السورية، يواصل أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات السورية البحث عن نتائج الصف التاسع سوريا ” نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية”، عبر مؤشرات جوجل، لمعرفة النتيجة التي طال إنتظار وزادت عمليات عقب إعلان وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا سوريا 2022 لطلاب الثانوية العامة في الدورة الأولى التي عقدت امتحاناتهم خلال الشهر الماضي وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية ونستعرض معكم خلال هذه المقالة كيفية الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية وتطبيق النتائج الامتحانية.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

انطلقت امتحانات الصف التاسع سوريا 2022، في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي وانتهت في التاسع عشر من شهر يونيو المنقضي، والتي أدي فيها نحو 324 ألف طالب وطالبة الامتحانات في جميع مقرات اللجان علي مستوي المحافظات السورية وسارت الامتحانات في الصف التاسع سوريا دون اي شكاوي أو عراقيل وفقًا لبيان غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية السورية، التي أكدت عدم تلقي أي شكاوى بشأن صعوبة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لهذا العام ” الصف التاسع سوريا 2022″، مشيرة إلي أعمال التصحيح تجري حاليًا في الكنترولات علي قدم وساق تمهيدًا لإعلان نتائج التاسع سوريا خلال الأيام القادمة عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيق النتائج الامتحانية.

رابط الإستعلام نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب

وخلال السطور التالية نستعرض معكم كيفية الحصول علي نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب على موقع وزارة التربية السورية من خلال الدخول علي الموقع وتنفيذ الخطوات التالية لمعرفة نتيجة التاسع سوريا والتي من المتوقع أن يتم إعلانها رسميًا فور الإنتهاء من عطلة العيد الأضحى وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: القيام بالنقر علي ايقونة النتائج الامتحانية.

ثالثًا: تحديد التخصص ( التعليم الأساسي –الإعدادية الشرعية ).

رابعًا: كتابة الاسم الثلاثي ورقم الإكتتاب الخاص بالطالب بشكل سليم.

خامسًا: تحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة ” بحث”.

سابعًا: الإنتظار حتى تظهر النتائج أمامك.

تطبيق النتائج الإمتحانية وزارة التربية السورية moed.gov.sy

أطلقت وزارة التربية السورية، تطبيق إلكتروني عبر جوجل بلاي، في إطار التسهيل على الطلاب الحصول على النتائج فور ظهورها رسميًا من خلال التطبيق في حالة عدم التمكن من الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم تفعيل التطبيق الخاص النتائج الامتحانية للصف التاسع سوريا فور إعتماد وزير التربية النتائج رسميًا، هذا بالإضافة لإتاحة النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية.